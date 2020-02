"I-am dat cadou ca sa imi dea meciul cu Voluntari!" :) Ironie sau realitate ASCUNSA?! Declaratia INCENDIARA a lui Gigi Becali despre relatia cu Andone

Gigi Becali a vorbit despre relatia pe care o are cu Ioan Andone.

Patronul FCSB a vorbit ieri in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre declaratia facuta de directorul tehnic al lui Voluntari, Ioan Andone. Fostul dinamovist a declarat la Gazeta Sporturilor ca ia branza intotdeauna de la Gigi Becali. Omul de afaceri a raspuns declaratiei intr-un mod amuzant, sustinand ca i-ar putea face procurorul DNA dosar penal deoarece nu i-a luat bani lui Andone in schimbul branzei.

"Ii iau vreun ban lui Andone? I-o dau cadou, i-am luat vreun ban pe branza? I-am dat cadou ca sa imi dea meciul cu Voluntari. Poate face procurorul DNA vreun dosar penal ca am dat branza sa cumpar meciul", a declarat Gigi Becali la PRO X.

FCSB s-a impus in returul cu Voluntari, scor 2-1, dupa ce in meciul tur ilfovenii au castigat cu 3-1.