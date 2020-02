"Cand voi fi antrenor la FCSB voi face asta!" Moldovan ATENTEAZA la postul lui Vintila! Gigi Becali i-a dat ULTIMATUM antrenorului ros-albastrilor

FCSB a remizat cu Chindia Targoviste in ultimul meci inainte de play-off, 1-1.

Ros-albastrii s-au impiedicat inca o data, in ultimul meci al sezonului, inainte de inceperea play-off-ului, in fata Chindiei Targoviste. Echipa lui Viorel Moldovan a inscris la primul sut pe porta, prin golul lui Dangubic.

La conferinta de presa, antrenorul Chindiei a vorbit despre posibilitatea de a antrena FCSB, laudandu-l pe patronul acestora pentru munca depusa si banii investiti la echipa.



"Din punctul meu de vedere, au jucatori de mare calitate, imi plac mult tinerii, normal ca exista fluctuatii in evolutia lor. Sper sa isi gaseasca ritmul si sa se bata la castigarea campionatului.

Din acest punct de vedere, Gigi Becali a investit enorm si il apreciez foarte mult pentru ca a cumparat jucatori tineri, de perspectiva, de calitate.

Cand voi fi antrenorul FCSB-ului o sa stiu ce o sa ii spun lui Florinel Coman. In momentul de fata are antrenor si cred ca stie cum sa ii dea sfaturile. Eu trebuie sa imi termin mandatul aici si sa reusesc sa salvez echipa de la retrogradare. Am avut in iarna oferte, trebuia sa plec.

Nu vreau sa fac comentarii, nu ma mai trage de limba. Cred ca trebuie sa ai o relatie corecta si sa ai anumite discutii cu cel care investeste si baga bani. Am lucrat si cu domnul Porumboiu la Vaslui, aveam anumite discutii, avea anumite idei. Mi se pare corect sa ai aceste discutii, important este sa le ai direct. E normal, omul baga bani, nu trebuie sa ceara sau sa te traga la raspundere?", a declarat Viorel Moldovan la conferinta de presa.

"Poate ma supar pe Vintila!"

Gigi Becali a vorbit la finalul meciului despre antrenorul ros-albastrilor care a primit un "ultimatum" de la patron.

"Nu sunt suparat pe Vintila. Sa vedem, poate ma supar. Poate si maine, poate poimaine, poate peste o luna. Nu vedeti ca nici nu merg la fotbal? Nu merg! Il mai las un meci, primul din play-off. Daca nu-l castiga, fac eu tot pe urma. Il las un meci! Primul meci din play-off il las. Cu CFR as vrea sa avem primul meci. Mai glumesc, mai zic, dar noi tot cu CFR ne batem de fapt pentru campionat", a spus Becali la finalul meciului cu Chindia.