"Daca dau gol ei, ma oftic si nu ma mai uit!" Declaratia SENZATIONALA a lui Gigi Becali despre meciul CFR-ului cu Sevilla. Ce spune despre declaratia lui Petrescu

Gigi Becali a vorbit despre meciul de diseara dintre CFR Cluj si Sevilla.

Patronul ros-albastrilor a vorbit in exclusivitate la "Ora exacta in sport" despre duelul tare pe care CFR il are in aceasta seara. De asemenea, Gigi Becali a comentat si declaratia lui Dan Petrescu, care a spus ca nu se uita la Dinamo - FCSB, pentru ca prefera sa se uite la un film.

"Il cred, probabil ca nu s-a uitat. Daca e pe cai mari, daca ai 6 puncte, la ce sa te mai uiti? Daca aveam noi 6 puncte, se uita. Daca ii stie pe ai mei, se crede puternic, bravo lui ca se crede, foarte bine face. Eu nu ma uit. Stii cat ma uit? Poate ma uit asa pana vine un gol, daca dau ei un gol, ma oftic si nu ma mai uit. Daca da Sevilla gol, zic <<le-a rupt capul>>", a declarat Gigi Becali la PRO X.