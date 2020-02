Nu-i CONVINE in NICIUN FEL! Declaratia lui Gigi Becali dupa ce Morutan a anuntat ca si-a VANDUT masina de "peste"

FCSB a remizat pe teren propriu cu Chindia Targoviste, 1-1.

Ros-albastrii s-au incurcat in ultimul meci al etapei, dupa infrangerea cu Dinamo. Gigi Becali a vorbit la Digi Sport despre prestatia slaba a jucatorilor sai, iar in momentul in care a fost intrebat despre Olimpiu Morutan, despre care declarase ca si-a luat "masina de peste" si din cauza aceasta nu mai joaca, patronul FCSB a raspuns transant.



"Morutan... E de pe alta planeta, parca nu mai e la fotbal. A vandut-o, dar degeaba a vandut-o. Nu-l vezi? O sa mai treaca un an, se duce timpul. O sa-si revina el, zic, nu stiu. La 18 ani sa joci mai bine decat la 20? Nu inteleg asta! Cum se poate asa ceva!", a declarat Gigi Becali la Digi Sport.