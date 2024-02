Ovidiu Burcă vede un jucător de la Dinamo la echipa națională: ”În scurt timp”

Dennis Politic (23 de ani) și-a trecut numele pe lista marcatoritor și în partida cu Oțelul Galați, încă din minutul 3, când a reușit să înscrie din pasa lui Hakim Abdallah.

Golgheterul lui Dinamo în acest sezon de Superligă, cu șase goluri, Dennis Politic este văzut de mai mulți oameni importanți din fotbalul românesc ca o soluție pentru echipa națională.

Printre cei care l-au lăudat pe mijlocașul de bandă al lui Dinamo se numără și Ovidiu Burcă, fostul său antrenor, care este convins că Politic va face parte în curând din circuitul naționalei de seniori.

Ovidiu Burcă îl vede pe Dennis Politic la echipa națională

„Dennis este un jucător care este înzestrat cu mult talent, a avut o problema musculară, îl văd nu știu dacă acum, dar pe viitor, e un jucător antrenabil, foarte înzestrat și are ceva special. Îl văd în scurt timp, nu știu exact când, va face parte din circuitul echipei naționale.

Din punct de vedere fizic, este destul de bine, are tehnică în regim de viteză, are finalizare, este agil, trebuie să lucreze la înțelegerea jocului, când să apară între linii, să apară mai des la finalizare, are finalizare bună, dar uneori e prea departe de poartă, ar trebui să fie mai egoist.

Să elimine micile probleme, să lucreze la partea de preantrenamente, postantrenamente, să cunoască mai bine organismul, să elimine problemele de ordin medical. Îl văd într-un viitor apropiat la echipa națională”, a spus Ovidiu Burcă, potrivit PlaySport.

”Câinii” au ajuns la 22 de puncte, au urcat pe penultimul loc și se pregătesc pentru următorul meci, pe care-l vor juca în deplasare, cu CFR Cluj. Apoi urmează meciul de pe teren propriu cu Hermannstadt, deplasarea de pe terenul lui Poli Iași și ultimul meci, cu UTA, de ”acasă”.

Dennis Politic, golgheterul lui Dinamo în acest sezon

Chiar dacă a marcat de cinci ori în ultimele două partide, Dinamo are în continuare cel mai slab atac din campionat, cu doar 20 de goluri marcate în 26 de partide.

Golgheterul echipei este Dennis Politic (23 de ani), transferat în vara anului trecut de la Cremonese, după promovarea echipei în Superligă.