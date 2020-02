La clinica oncologica a lui Gigi Becali, bolnavii sunt tratati cu aparatul cu care s-au “dopat” handbalistele de la Corona Brasov!

In clinica patronului FCSB se incearca tratarea cancerului si a altor boli grave prin medicina alternativa, nevalidata stiintific.

Gigi Becali a investit sute de mii de euro in aparate pentru noua sa clinica oncologica, situata in aceeasi locatie ca fostul sediu al clubului. Latifundiarul detine 90% din clinica Imunomedica Provita SRL, iar celelalte 10% sunt detinute de Virgiliu George Vladescu. Acesta este un teolog, biofizician si doctor în bioetica, care detine si coordoneaza revista “Familia ortodoxa”. Asociatul lui Becali este foarte vocal in spatiul public ca un adversar al homosexualitatii, despre care spune ca este o boala, a medicinei stiintifice, despre care crede ca este prizioniera industriei farmaceutice, recomanda postul negru pentru tratatrea schizofreniei si diabetului, dar este si un puternic contestatar al vaccinarii obligatorii.

Clinica latifundiarului nu desfasoara tratamente clasice de lupta impotriva cancerului, precum chirurgie, chimioterapie sau radioterapie, iar despre cele folosite comunitatea medicala nu are momentan suficiente date pentru a vedea cum interactioneaza cu tratamentele reale si daca sunt intr-adevar benefice pentru pacient. O parte dintre aceste terapii alternative, consultatiile si analizele de laborator sunt decontate de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti (CASMB), incepand din mai 2018, iar patronul FCSB acopera o parte a costurilor tratamentelor pentru unele cazuri sociale.

LA CORONA BRASOV S-A DEZLANTUIT HAOSUL DUPA FOLOSIREA LASERULUI INTRAVENOS

Printre tratamentele care se pot face la clinica lui Becali, se gasesc: hipertermia, adica febra indusa cu radiatie infrarosie, locala sau totala, ca sa „fiarba” celulele canceroase; oxigenoterapie, o terapie alternativa care recomanda oxigenarea tesuturilor poate a trata cancerul, SIDA si alte boli degenerative; tratamente perfuzabile cu vitamine si minerale; administrarea de Helixor, adica controversata terapie cu vasc; laserul intravenos, care presupune iradierea sangelui cu un fascicol laser. Aceasta terapie este pe lista celor interzise de Agentia Mondiala Antidoping si a dus la acuzatii de dopaj in masa in cazul clubului Corona Brasov, unde echipa de handbal feminin a fost deja exclusa din cupele europene, a fost retrogradata in liga secunda si mai multe jucatoare au fost suspendate si nu au putut participa la Campionatul Mondial.

„Pentru hipertermia locala, adica aplicata la locul tumorii, tintit si controlat, exista dovezi ca poate sa mareasca beneficiile chimioterapiei in forme specifice de cancer (practice, la nivelul peritoneului sau in cancerul de ovar, unde sunt noduli inoperabili rezultati din metastaze; sau in postoperator), dar hipertermia totala este complet in afara standardului terapeutic. Hipertermia totala nu se foloseste. Aceste tratamente mi se par niste nebunii, asa, cinstit vorbind”, au explicat, pentru Libertatea, oncologii Catalin Costovici si Alexandru Grigorescu.

FCSB A FOST ACUZATA CA A FOLOSIT OZONOTERAPIA PENTRU A MARI PERFORMANTELE JUCATORILOR

La finalul anului 2018, European Investigative Collaborations, citata de GSP, dezvaluia ca FCSB platise pentru tratamente cu ozonoterapie, precum „infiltratii subcutanate sau intramusculare cu ozon medical” si „insuflatii intrarectale cu Ozone”, care aduceau beneficii terapeutice. Mai exact, EIC a descoperit in baza de date Football Leaks o factura catre FCSB, datata 7 martie 2016, pentru 18 persoane pentru „ozonoterapie” la o clinica din Bucuresti.

Ozonoterapia este o terapie alternativa controversata folosita pentru prima data de un doctor german in anii ’50. Sunt cinci metode cunoscute de ozonoterapie: insuflatii rectale, injectii in articulatii cu sange imbogatit cu ozon, sauna cu ozon, autohemoterapie minora sau majora. Efectul este imbogatirea cu oxigen a hematiilor din sange, iar asta duce la o mai buna activitate a corpului sau o recuperare mai rapida si o marire a capacitatii de efort, in cazul sportivilor de performanta.

Autohemoterapia, adica scoaterea sangelui, trecerea printr-un aparat, amestecarea cu un gaz format din oxigen medical (96%) si ozon (4%), apoi reintroducerea lui in organismul sportivului, este considerata dopaj de Agentia Mondiale Anti-Doping. Aceasta avertizeaza ca “este interzisa orice forma de manipulare intravasculara a sangelui sau a componentelor sangelui prin orice mijloc fizic sau chimic”, dar este dopingul imposbili de demonstrat, daca sportivul nu este prins conectat la aparat. Tot atunci, FCSB a cumparat si un aparatul denumit Ozonosan, conceput pentru a livra metode de ozonoterapie in afara spatiului spitalelor sau clinicilor, dar oficialii clubului si membrii staff-ului tehnic au negat vehement ca ar fi folosit metode interzise de regulamentul anti-doping.