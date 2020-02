BREAKING NEWS! Gigi Becali REACTIONEAZA NERVOS la ultimul atac al DNA! Ce spune patronul FCSB

Reactia lui Gigi Becali nu a intarziat sa apara.

Patronul ros-albastrilor a vorbit despre stirile aparute in Gazeta Sporturilor conform carora ar fi finantat echipa cu bani obtinuti din despagubiri frauduloase. Gigi Becali a contrazis in exclusivitate la "Ora exacta in sport" informatiile Gazetei si a explicat situatia.

"Eu am dat ordonanta care a fost desfiintata de Tribunalul Bucuresti. Ce vedeti voi si ce spune Gazeta. Judecatoarea de la Tribunal a ridicat sechestrul si a desfiintat ordonanta procurorului DNA. Stiti cum sunt, aia de la Gazeta cu mizeriile lor. Tampeniile alea, pe prima pagina.

Eu eram in puscarie, nepotul meu ce era sa faca? Sa lase Steaua. Cat am fost in puscarie a incasat vreo 30 de milioane de euro banii mei. Am fost in Champions League, l-am vandut pe Keseru, pe Chiriches.

Valoarea a fost stabilita de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Si un copil de clasa a 5 a stie ca daca da bani Curtea Suprema. E simplu de inteles, nu e mare complicatie.

Eu nici nu sunt inculpat pentru asa ceva. A zis suspiciune, dar daca a ridicat judecatoarea sechestru, nici suspect nu sunt. Tampenia procurorului ca a facut o evaluare pe care nu avea voie sa o faca a dus la alte consecinte, bancilor nu le convine sa fie toata ziua supravegheate si sa dea note explicative.

Orice tranzactie pe care o face familia Becali trebuie sa o raporteze. Ca sa speli bani trebuie sa ii ascunzi, sa ii bagi, sa ii manevrezi.

Banii s-au dus la spitale si la biserici, si eu si nepotul meu am dat.

Nici 700 de miliarde de procurori nu ma pot atinge. El a facut o fapta penala pentru ca a ignorat o hotarare definitiva irevocabila", a declarat Gigi Becali la PRO X.