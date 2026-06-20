EXCLUSIV Raul Rusescu a văzut ce transfer vrea să facă FCSB și a rămas uimit: „O surpriză!”

Raul Rusescu a văzut ce transfer vrea să facă FCSB și a rămas uimit: „O surpriză!” Superliga
SPORT.RO
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Fostul atacant al roș-albaștrilor a comentat posibilitatea ca Denis Drăguș să ajungă la echipa lui Gigi Becali.

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Din articol

Denis Drăguș ar putea fi protagonistul celui mai spectaculos transfer al verii în SuperLiga. Atacantul român de 26 de ani se află pe lista FCSB, iar Gigi Becali a anunțat deja că a ajuns la un acord cu jucătorul.

Totuși, mutarea depinde în continuare de Trabzonspor, club care îl are sub contract pe internaționalul român. DETALII AICI

Raul Rusescu, despre transferul lui Drăguș: „O surpriză!”

Prezent la un eveniment organizat în București, fostul atacant al FCSB, Raul Rusescu, a recunoscut că ar fi surprins să îl vadă pe Drăguș revenind în campionatul României.

„O surpriză. Este unul dintre cei mai buni atacanți români în momentul de față și este o surpriză, în primul rând, pentru că el a cochetat cu campionatele din străinătate și știm că nu e un jucător ieftin. Atunci când se face un efort atât de mare, sunt și așteptări mari. Iar la clubul la care va veni, așteptările și presiunea sunt imense”, a declarat Rusescu pentru PRO TV și Sport.ro.

Format la Academia Hagi, Drăguș a fost transferat în 2019 de la FC Viitorul Constanța la Standard Liege pentru 1,8 milioane de euro.

Ulterior, atacantul a evoluat sub formă de împrumut la FC Crotone, Genoa CFC și Gaziantep FK, înainte ca Trabzonspor să îl transfere definitiv în vara anului 2024.

În sezonul recent încheiat, Drăguș a evoluat pentru Eyupspor și Gaziantep FK, sub formă de împrumut. Atacantul a adunat 24 de meciuri în toate competițiile, a marcat două goluri și a oferit o pasă decisivă.

Potrivit Transfermarkt, cota de piață a internaționalului român este de două milioane de euro.

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