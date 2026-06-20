Turcii au decis ce se întâmplă cu Denis Drăguș, la scurt timp după ce Gigi Becali a anunțat acordul

Turcii au decis ce se întâmplă cu Denis Drăguș, la scurt timp după ce Gigi Becali a anunțat acordul Stranieri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Oficialii lui Trabzonspor sunt dispuși să-l cedeze pe Denis Drăguș în această vară, netezind drumul pentru o mutare a atacantului la FCSB.

TAGS:
denis dragusTrabzonsporFCSBGigi Becali
Din articol

Patronul roș-albaștrilor a transmis recent că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul în vârstă de 26 de ani. Discuțiile dintre cei doi s-au purtat față în față, în cadrul unui eveniment organizat de familia Hagi. În acest moment, gruparea bucureșteană așteaptă răspunsul final din partea echipei de care aparține internaționalul român.

  • Denis dragus
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Fără viitor la Trabzonspor

Chiar dacă angajamentul său este valabil până în anul 2028, aventura lui Denis Drăguș la clubul turc pare să se apropie de final. Potrivit presei din Turcia, antrenorul Fatih Tekke a decis să nu îl mai includă pe atacant în planurile tactice pentru stagiunea următoare.

În acest context, conducerea echipei este hotărâtă să renunțe definitiv la jucător și să evite un nou împrumut, o decizie pe placul celor de la FCSB, care așteaptă momentul oportun pentru a obține semnătura sa.

În sezonul recent încheiat, Trabzonspor l-a cedat temporar pe fotbalist la alte două formații. Atacantul a strâns în total 24 de meciuri pe teren: 13 partide în tricoul celor de la Eyupspor; 11 partide pentru Gaziantep.

La Eyupspor, Denis Drăguș, fotbalist cotat la două milioane de euro, a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
Trump și-a îndepărtat și singurul aliat din Europa. Reacția lui Meloni după ce a fost jignită: ”Să-și amintească un lucru”
ARTICOLE PE SUBIECT
Steaua, jucător nou de la FCSB pentru antrenorul Daniel Oprița! ”Militarii” au bifat primul amical al verii
Steaua, jucător nou de la FCSB pentru antrenorul Daniel Oprița! ”Militarii” au bifat primul amical al verii
Din Liga 2 direct titular la FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru noul sezon
Din Liga 2 direct titular la FCSB! Surpriza pregătită de Gigi Becali pentru noul sezon
Thomas Neubert, dat pe spate de un jucător de la FCSB: ”Fizic m-a impresionat, o bestie!”
Thomas Neubert, dat pe spate de un jucător de la FCSB: ”Fizic m-a impresionat, o bestie!”
ULTIMELE STIRI
Marea speranță din atacul lui FCSB, OUT de la echipă! ”Mulțumim pentru contribuția în tricoul roș-albastru”
Marea speranță din atacul lui FCSB, OUT de la echipă! ”Mulțumim pentru contribuția în tricoul roș-albastru”
La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist!
La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist!
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!
Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!
Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”
Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Turcia e deja OUT

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Atenție, FCSB! Contractul pregătit pentru atacantul dorit de Gigi Becali

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Golgheterii de la Mondial: Lionel Messi, egalat în topul marcatorilor de la CM 2026!

Jovo Lukic, starul lui „U“, a făcut marele anunț din Los Angeles: „Mi-au contactat impresarul“

Jovo Lukic, starul lui „U“, a făcut marele anunț din Los Angeles: „Mi-au contactat impresarul“

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”

Transferul verii la FCSB? Gigi Becali a făcut anunțul: ”M-am înțeles cu el!”

De la Real Madrid se mai și pleacă! După trei transferuri stelare, spaniolii au anunțat că un star e OUT

De la Real Madrid se mai și pleacă! După trei transferuri stelare, spaniolii au anunțat că un star e OUT



Recomandarile redactiei
La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist!
La 11 ani de când s-a retras, Ronaldinho este pe cale să revină în fotbalul profesionist!
A plecat de la PAOK și i-a dedicat un mesaj special lui Răzvan Lucescu: „Mi-a schimbat viața”
A plecat de la PAOK și i-a dedicat un mesaj special lui Răzvan Lucescu: „Mi-a schimbat viața”
Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”
Dinamo a transferat azi un jucător din naționala Greciei! ”Cel mai bun coordonator de joc”
Fostul antrenor de la Brașov analizează handbalul românesc. Ce spune scandinavul despre o viitoare revenire
Fostul antrenor de la Brașov analizează handbalul românesc. Ce spune scandinavul despre o viitoare revenire
Ana Bogdan a uitat de inhibiții în vacanță! Departe de teren din cauza problemelor medicale, sportiva s-a fotografiat în costum de baie
Ana Bogdan a uitat de inhibiții în vacanță! Departe de teren din cauza problemelor medicale, sportiva s-a fotografiat în costum de baie
Alte subiecte de interes
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă
Reacția lui Denis Drăguș după ce a marcat primul gol pentru Trabzonspor, cu o execuție spectaculoasă 
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Ce lovitură! Denis Drăguș va fi coleg cu "dușmanul" lui Lionel Messi
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

stirileprotv Kate Middleton a strălucit la Royal Ascot. Ținuta galbenă spectaculoasă care a întors toate privirile | GALERIE FOTO

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

stirileprotv Fritz pierde definitiv procesul cu ANI și riscă să nu mai poată candida până în 2030. Liderul USR anunță că merge la CEDO

Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

stirileprotv Cât de ușor putem reduce factura la energie electrică. Sfaturi simple pentru a economisi bani fără mari eforturi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!