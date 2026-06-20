Patronul roș-albaștrilor a transmis recent că a ajuns la o înțelegere cu fotbalistul în vârstă de 26 de ani. Discuțiile dintre cei doi s-au purtat față în față, în cadrul unui eveniment organizat de familia Hagi. În acest moment, gruparea bucureșteană așteaptă răspunsul final din partea echipei de care aparține internaționalul român.
Turcii au decis ce se întâmplă cu Denis Drăguș, la scurt timp după ce Gigi Becali a anunțat acordul
Oficialii lui Trabzonspor sunt dispuși să-l cedeze pe Denis Drăguș în această vară, netezind drumul pentru o mutare a atacantului la FCSB.
Fără viitor la Trabzonspor
Chiar dacă angajamentul său este valabil până în anul 2028, aventura lui Denis Drăguș la clubul turc pare să se apropie de final. Potrivit presei din Turcia, antrenorul Fatih Tekke a decis să nu îl mai includă pe atacant în planurile tactice pentru stagiunea următoare.
În acest context, conducerea echipei este hotărâtă să renunțe definitiv la jucător și să evite un nou împrumut, o decizie pe placul celor de la FCSB, care așteaptă momentul oportun pentru a obține semnătura sa.
În sezonul recent încheiat, Trabzonspor l-a cedat temporar pe fotbalist la alte două formații. Atacantul a strâns în total 24 de meciuri pe teren: 13 partide în tricoul celor de la Eyupspor; 11 partide pentru Gaziantep.
La Eyupspor, Denis Drăguș, fotbalist cotat la două milioane de euro, a reușit să marcheze două goluri și să ofere o pasă decisivă.
Urmăriți SPORT.RO și pe Google News