A plecat de la PAOK și i-a dedicat un mesaj special lui Răzvan Lucescu: „Mi-a schimbat viața”

Fundașul polonez a marcat plecarea sa de la gruparea elenă printr-o postare pe rețelele de socializare, unde și-a exprimat recunoștința față de persoanele cu care a colaborat. Apărătorul a ținut să îi adreseze cuvinte de laudă în mod special antrenorului Răzvan Lucescu.

Polonezul se desparte de PAOK la o zi distanță după ce antrenorul român și-a încheiat oficial al doilea mandat pe banca tehnică a formației din Salonic, cele două despărțiri marcând finalul unui ciclu important pentru club.