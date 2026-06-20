A plecat de la PAOK și i-a dedicat un mesaj special lui Răzvan Lucescu: „Mi-a schimbat viața”

A plecat de la PAOK și i-a dedicat un mesaj special lui Răzvan Lucescu: „Mi-a schimbat viața” Fotbal extern
SPORT.RO
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Tomasz Kedziora s-a despărțit de PAOK Salonic după trei ani și jumătate. Fundașul, care va juca la Dinamo Kiev, a ținut să îi mulțumească tehnicianului român.

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PAOK SalonicTomasz KedzioraRazvan Lucescu
Din articol

Fundașul polonez a marcat plecarea sa de la gruparea elenă printr-o postare pe rețelele de socializare, unde și-a exprimat recunoștința față de persoanele cu care a colaborat. Apărătorul a ținut să îi adreseze cuvinte de laudă în mod special antrenorului Răzvan Lucescu.

Polonezul se desparte de PAOK la o zi distanță după ce antrenorul român și-a încheiat oficial al doilea mandat pe banca tehnică a formației din Salonic, cele două despărțiri marcând finalul unui ciclu important pentru club.

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Razvan lucescu
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Impactul românului asupra carierei sale

Jucătorul a evidențiat rolul esențial pe care l-a avut Răzvan Lucescu în dezvoltarea sa profesională, mulțumindu-i public pentru sprijinul acordat în timpul petrecut în Grecia.

„3,5 ani, nenumărate bătălii pe teren și amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Mulțumiri speciale în primul rând antrenorului Răzvan Lucescu. Ce om minunat! Mi-a schimbat viața fotbalistică și m-a învățat enorm de multe. Îți doresc tot binele în viitoarea carieră. Suporteri ai lui PAOK, ați fost uimitori... Voi și Toumba veți rămâne mereu în memoria mea”, a scris Tomasz Kedziora, potrivit sportFM.

Polonezul își încheie astfel capitolul alături de echipa „vulturului bicefal”, îndreptându-se spre o nouă etapă a carierei sale în campionatul ucrainean.

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