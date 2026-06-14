Al doilea transfer ratat de FCSB? Au făcut publică oferta

Al doilea transfer ratat de FCSB? Au făcut publică oferta Superliga
SPORT.RO
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FCSB a rezolvat transferul lui Anderson Ceara, dar roș-albaștrii pregătesc și alte mutări în mercato de vară.

TAGS:
FCSBdenis dragusTransferTrabzonsporKonyaspor
Din articol

Recent, Gigi Becali a dezvăluit că îi așteaptă la echipă pe Florinel Coman, fotbalistul care a părăsit-o pe FCSB pentru a semna în Qatar, cu Al Gharafa, și pe Denis Drăguș, atacantul lui Trabzonspor, care în ultimul sezon a evoluat sub formă de împrumut la Gaziantep. 

Transferul la FCSB stă să pice! Trabzonspor are alte planuri cu Denis Drăguș

  • Denis dragus interviu 300526
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Denis dragus interviu 300526
Denis Drăguș, la Trabzonspor / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
Denis Drăguș / Foto: Imago
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La finalul sezonului, Drăguș s-a întors la Trabzonspor, dar internaționalul român pe care Gigi Becali îl consideră ”cel mai valoros jucător român” nu face parte din planurile antrenorului Fatih Tekke. 

Denis Drăguș încasează un salariu de 1,5 milioane de euro la Trabzonspor, iar Gigi Becali a mărturisit că ar fi dispus să îi plătească anual un milion de euro, însă se pare că Trabzonspor are alte planuri cu fotbalistul român.

Denis Drăguș ar putea fi folosit ca ”monedă de schimb”. Presa din Turcia a dezvăluit ce ofertă a pregătit Trabzonspor. Echipa antrenată de Fatih Tekke vrea să se întărească în compartimentul defensiv și vrea să îl transfere pe fundașul lui Konyaspor, Adil Demirbag.

Potrivit TurkiyeGazetesi, Trabzonspor vrea să îi ofere pe Denis Drăguș și pe Goktan Gurpuz, plus o sumă de bani, în schimbul lui Adil Demirbag, însă Konyaspor nu a dat încă un răspuns. Se pare că, dacă schimbul propus de Trabzonspor nu va fi acceptat, pentru Adil Demirbag, Konyaspor solicită cinci milioane de euro, însă oficialii clubului Trabzonspor nu sunt dispuși să plătească această sumă pentru un fotbalist al cărui contract va expira la finalul sezonului următor. 

  • 3 milioane de euro este cota de piață a lui Adil Demirbag, potrivit Transfermarkt. 
  • 2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt. 

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Denis Drăguș

Când am făcut eu pozele alea, de ce le-am făcut? La Hagi, la botez. L-am luat și pe el (n.r.- pe Coman), și pe Drăguș: 'Ia veniți voi încoace. Haideți la poză'. Le-am zis: 'Voi doi o să fiți la mine, să facem poza de acum'.

Drăguș a zis: 'Nea Gigi, trebuie să iau bani de acolo. Mă duc, îmi văd de treaba mea, să văd ce bani îmi dau'. Să-i dea câteva sute de mii, că nu-l mai vor. 'Să-mi dea 4-500 de mii'. Florinel a spus: 'Dacă-mi dau 6-700 de mii, îmi văd de treabă'. Le dau și eu.

'Eu pot să-ți dau un milion, cu tot cu prime (n.r.- lui Drăguș)`. Lui Florinel îi dau și lui 7-800 cu prime. Drăguș e cel mai valoros jucător român. Asta e părerea mea! Pot să vină amândoi, unul dintre ei sau niciunul. Vedem”, a spus Gigi Becali. 

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