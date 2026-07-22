Pentru ”câini” urmează un test dificil, pe teren propriu, în compania campioanei Universitatea Craiova. Raul Opruț (28 de ani) nu crede că oltenii vor pleca din postura de favoriți înainte de această partidă.

În plus, fundașul stânga și unul dintre cei mai importanți jucători din echipa lui Nuno Campos este de părere că înfrângerea din prima etapă a fost nemeritată.

Meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova este programat sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30, pe stadionul ”Arcul de Triumf” din București.

Raul Opruț: ”Craiova nu pleacă favorită”

„Era important să câștigăm la Ploiești, era un derby. Venim după o înfrângere, chiar dacă vedem și partea plină a paharului, pentru că a fost o înfrângere nemeritată. Dar nu mai contează. Important este să ne pregătim bine săptămâna aceasta pentru a putea câștiga sâmbătă.

Nu ne-am dorit să începem campionatul cu o înfrângere, dar, cum am spus, a trecut acest meci. Trebuie să ne concentrăm pe ceea ce urmează, pentru că nu mai putem schimba nimic din trecut.

Nu știu dacă neapărat Craiova este favorită. Jucăm acasă, iar pe teren propriu am arătat aproape în fiecare meci că merităm să câștigăm. Acasă, pe Arcul de Triumf, cu suporterii în spate, se echilibrează balanța. Nu pleacă ei ca favoriți”, a spus Opruț.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Dario Benavides (La Louviere / gratis), Yacine Bourhane (Aris Limassol / gratis), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Tudor Alistar (CSM Ceahlăul / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo), Vadym Kyrychenko (CS Dinamo)

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng (Al Fateh / gratis), Georgi Milanov (Botev Plovdiv / gratis), Antonio Bordușanu (CSM Slatina / gratis), Valentin Dumitrache (Chindia / gratis), Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Costin Amzăr (contracte reziliate), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Adriano Manole (Ștefăneștii de Jos / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat)