Jucătorul lui Dinamo i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu: ”Va avea ochi și pentru mine”

După ce au pierdut în prima etapă cu CFR Cluj, scor 2-3, ”câinii” au avut un parcurs entuziasmant în următoarele trei etape, cu două victorii la scor și un rezultat de egalitate pe terenul lui Sepsi OSK (1-1), una dintre echipele cu pretenții din Superliga României.

În meciul cu FC Buzău și-a trecut numele pe lista marcatorilor și Raul Opruț (26 de ani), titular incontestabil pe postul de fundaș stânga după transferul la Dinamo.

După meci, fundașul de bandă împrumutat de ”câini” de la Kortrijk a tras primele concluzii și a avut un mesaj pentru Mircea Lucescu (79 de ani), marele favorit pentru postul de selecționer al României. Mai în glumă, mai în serios, Opruț speră ca evoluțiile sale să-l readucă în circuitul echipei naționale.

Raul Opruț a avut un mesaj clar pentru Mircea Lucescu

”A fost o victorie frumoasă. Trebuie să luăm și lucrurile negative pe care nu le-am făcut bine. Suntem fericiți că am câștigat. Trebuie să jucăm meciurile cum am făcut-o până acum. Mă bucur că am marcat. E un start de sezon bun. Trebuie să fim umili, să dăm totul la antrenamente.

Cu siguranță vor apărea în continuare rezultatele bune. Entuziasmul nu trebuie să ajungă în partea de relaxare. Ne bucură emulația pe care suporterii au creat-o în jurul echipei.

Normal că mă gândesc la echipa națională. Mi s-a mai pus întrebarea asta de 10 ori de când am ajuns la Dinamo. Trebuie să o iau pas cu pas, să muncesc, să dau totul pe teren. Dacă va fi domnul Lucescu selecționer, îmi doresc să fie selecționer pentru că am auzit foarte multe lucruri bune despre el. Sunt sigur că este omul potrivit pentru echipa națională. Cu siguranță că va avea ochi și pentru mine, mai ales că a fost și el dinamovist, să mai facem și noi o glumă”, a spus Raul Opruț.

Cu un meci în plus față de majoritatea echipelor din Superligă, Dinamo este pe locul doi, cu șapte puncte, la egalitate cu Universitatea Craiova și Sepsi OSK. Lider este Oțelul Galați, cu zece puncte.

Pentru ”câini”, luna august va fi una ”de foc”. Vor urma două deplasări, la Politehnica Iași și Rapid București, după care Dinamo va primi vizita celor de la Universitatea Craiova. Luna se va încheia cu un alt meci dificil, tot în deplasare, cu Univeristatea Cluj.

Cum arată clasamentul din Superligă, după Dinamo - FC Buzău 4-1: