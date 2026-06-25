OFICIAL Dinamo l-a prezentat pe fundașul central spaniol care a jucat la Atletico Madrid, Rayo Vallecano și Villarreal!

Dinamo l-a prezentat pe fundașul central spaniol care a jucat la Atletico Madrid, Rayo Vallecano și Villarreal! Superliga
SPORT.RO
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Încep transferurile la gruparea ”câinilor”.

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DinamoMartin PascualIanis Doanaadriano manoleRazvan Radutransferuri dinamo
Din articol

După transferurile tinerilor Ianis Doană, Adriano Manole și Răzvan Radu, Dinamo se pregătește să anunțe oficial semnarea contractului cu fundașul central spaniol Martin Pascual Castillo (26 de ani).

De altfel, Dinamo București a și postat un ”preview” al transferului:

Martin Pascual semnează cu Dinamo

Martin Pascual este liber de contract după ce a jucat în ultimul sezon în La Liga 2, la CD Mirandes, echipă care a retrogradat în a treia divizie.

În CV-ul ibericului se regăsesc echipele Union Adarve, Rayo Vallecano (cu care a promovat în La Liga), Villarreal (doar echipa B), UD Ibiza și Atletico Madrid B.

Noul fundaș central al ”câinilor” nu a jucat vreun meci în La Liga, dar are 72 de partide în La Liga 2 și 12 mecuri în Cupa Spaniei.

Arena Națională, închisă și în septembrie pentru Dinamo și FCSB

Cel mai mare stadion al țării, Arena Națională, nu va putea găzdui meciuri de fotbal în perioada 17-19 iulie. În acea perioadă, complexul va fi rezervat unui eveniment caritabil.

Din acest motiv, programarea partidelor în acel interval este imposibilă, inclusiv pentru prima etapă a noului sezon de campionat. În aceste condiții, cele două formații bucureștene, Dinamo București și FCSB, sunt nevoite să găsească alte alternative pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu. Variantele aflate la dispoziția celor două cluburi sunt stadionul din Ghencea și stadionul Arcul de Triumf, în funcție de disponibilitatea acestora și de programul competițional.

Mai mult, arena va fi indisponibilă și în luna septembrie. În perioada 18-20 septembrie 2026, în zona stadionului este programat Asia Fest. În același weekend ar urma să se dispute etapa a 10-a din SuperLiga României, ceea ce ar putea crea noi dificultăți de programare pentru echipele care folosesc Arena Națională.

Ulterior, competiția internă va fi întreruptă de pauza rezervată echipei naționale a României pentru cele patru meciuri programate în UEFA Nations League.

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