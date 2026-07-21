Fosta campioană a României nu vrea să mai repete greșeala din sezonul precedent, când a ratat în premieră prezența în play-off, și a făcut deja câteva mutări importante. Pe lângă transferuri, Becali anunță o surpriză în echipă pentru noul sezon.

Alexandru Stoian (18 ani), tânărul transferat de FCSB de la Farul Constanța în urmă cu un an și jumătate, va primi mai multe șanse în această stagiune. Internaționalul de tineret impresionează la antrenamentele echipei, iar asta l-a convins pe Becali.

Gigi Becali anunță o surpriză: Alexandru Stoian!

Acesta a și debutat în noul sezon, în prima etapă, câștigată de FCSB, scor 2-0 cu FC Argeș. Marius Baciu l-a trimis în teren în ultimele zece minute ale partidei din Ghencea.

„Trebuie să le dăm încredere tinerilor. Ei se văd la antrenamente. Ce am aflat ultima dată, din ce mi-a spus MM, Bă. Gigi, o să vezi că nu vom putea să îl ținem așa pe Stoian, e foarte bun, dă goluri multe. Trebuie să joace. Nu împrumut eu jucători valoroși.

Trebuie să joace, normal că o să joace. Când l-am luat, eu l-am văzut de număr 10. Așa zicea și Hagi și ce spune Hagi trebuie să asculți.

Eu așa l-am luat, de număr 10, așa l-am văzut. O să îl băgăm pe el să joace număr 10. De ce îi luăm? Să îi ținem? Trebuie să îi promovăm. Nu doar că marchează, dar s-a și împlinit, are mușchi. Toma nu dă goluri, dar aleargă mult, face ambele faze”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

FCSB - Auda în Conference League, joi de la 20:45 pe PRO TV și VOYO!

Joi de la ora 20:45, LIVE pe PRO TV și VOYO, FCSB și FK Auda din Letonia se întâlnesc în prima manșă din turul 2 preliminar din Conference League.

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).