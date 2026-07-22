Luca Stancu (21 de ani), fundașul dreapta care a evoluat la Hermannstadt, este noul jucător al fostei campioane.

Transferul a fost anunțat oficial miercuri, la câteva zile distanță după ce Gigi Becali a anunțat că înțelegerea a fost rezolvată, iar Stancu va fi sub comanda lui Marius Baciu pentru meciul cu FK Auda din Conference League.

Aymen Boutoutaou (Sochaux / 1 milion euro), Ronny Labonne (Caen / 100.000 euro) și Eddy Gnahore (FC Dinamo / gratis) sunt primele trei transferuri anunțate de clubul patronat de Gigi Becali.

FCSB a anunțat transferul lui Luca Stancu

”FCSB anunță transferul lui Luca Stancu, de la FC Hermannstadt.

Apărătorul în vârstă de 21 de ani, care va purta tricoul cu numărul 77, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi și va face parte din lotul echipei la partida cu FK Auda.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB.