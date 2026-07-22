VIDEO Cristiano Bergodi a confirmat plecarea lui Andrei Coubiș de la U Cluj: ”Nu mai e jucătorul nostru!”

Cristiano Bergodi a confirmat plecarea lui Andrei Coubiș de la U Cluj: ”Nu mai e jucătorul nostru!” Superliga
SPORT.RO
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U Cluj se pregătește pentru jocul cu Brann din turul doi preliminar Conference League. 

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La meciul programat joi seară, ”Șepcile Roșii” nu se vor putea baza pe unul dintre jucătorii de bază din sezonul trecut.

Cristiano Bergodi: ”Coubiș a plecat cu două zile în urmă!”

Cristiano Bergodi a luat parte miercuri la conferința de presă premergătoare jocului cu norvegienii de la Brann.

Tehnicianul italian a confirmat plecarea lui Andrei Coubiș, care a fost vândut în Anglia, la Lincoln City, în Championship. Coubiș a fost unul dintre jucătorii de bază ai ardelenilor din a doua jumătate a sezonului trecut, iar în schimbul său, U Cluj va încasa trei milioane de euro.

Andrei Coubiş a plecat cu două zile în urmă, ne-a salutat. Bravo lui! Suntem bucuroşi pentru el, pentru cariera lui, ne-a ajutat. El nu mai este jucătorul nostru şi vorbim doar de cine a rămas şi cine sperăm că va veni. Trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercato”, a spus tehnicianul italian la conferința de presă.

  • 1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Andrei Coubiș, conform Transfermarkt.
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Andrei Coubiș, avertizat după transferul în Anglia

Basarab Panduru l-a avertizat pe Coubiș în legătură cu transferul în Anglia. Fostul mare fotbalist spune că în liga a doua din Anglia nu va întâlni tipul de adversari pe care i-a întâlnit în Superliga României.

Clar trebuie să meargă unde poate prinde minute! Coubiş de când l-ai văzut prima data ai zis că o să fie jucător de naţională, are fizic bun şi tehnică. Pe mine m-a impresioant. Dar să nu uite că fizicul lui prin Anglia îl cam au toti, aici la noi nu”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.

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