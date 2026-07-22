La meciul programat joi seară, ”Șepcile Roșii” nu se vor putea baza pe unul dintre jucătorii de bază din sezonul trecut.

Cristiano Bergodi: ”Coubiș a plecat cu două zile în urmă!”

Cristiano Bergodi a luat parte miercuri la conferința de presă premergătoare jocului cu norvegienii de la Brann.

Tehnicianul italian a confirmat plecarea lui Andrei Coubiș, care a fost vândut în Anglia, la Lincoln City, în Championship. Coubiș a fost unul dintre jucătorii de bază ai ardelenilor din a doua jumătate a sezonului trecut, iar în schimbul său, U Cluj va încasa trei milioane de euro.

”Andrei Coubiş a plecat cu două zile în urmă, ne-a salutat. Bravo lui! Suntem bucuroşi pentru el, pentru cariera lui, ne-a ajutat. El nu mai este jucătorul nostru şi vorbim doar de cine a rămas şi cine sperăm că va veni. Trebuie înlocuit, trebuie să facem ceva în mercato”, a spus tehnicianul italian la conferința de presă.