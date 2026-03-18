Raul Opruţ, fundașul stânga al lui Dinamo, a afirmat astăzi într-o conferinţă de presă că în partida de joi, cu Universitatea Craiova, ”câinii” trebuie să evite greşelile făcută în meciul cu Rapid, pierdut cu 2-3.

”Perioadă nefastă pentru noi”

"Când pierzi patru meciuri la rând, e normal că nu eşti în cea mai bună perioadă. Acesta este adevărul, trebuie să-l spunem.

Trebuie să ne revenim, pentru că anul acesta, până la înfrângerea cu Rapid din campionatul regulat, am avut doar trei înfrângeri în tot sezonul. Din păcate a venit această perioadă nefastă pentru noi, dar trebuie să încercăm să ieşim cât mai rapid în această perioadă şi să câştigăm.

Suntem obligaţi să trecem peste înfrângerea cu Rapid, pentru că vine meciul de mâine la o perioadă scurtă, nu avem timp să stăm să ne mai gândim la ce a fost în trecut, pentru că oricum nu putem să mai schimbăm acest lucru.

Trebuie să fim motivaţi la meciul de mâine, să evităm şi noi greşelile pe care le-am făcut la meciul cu Rapid. Pentru că am făcut şi greşeli la celelalte două goluri pe care le-am luat, şi să mergem înainte, să mergem încrezători că putem să câştigăm meciul de mâine", a declarat Opruţ.

Raul Opruț: ”Va fi un play-off disputat, cu siguranţă, se va decide totul în ultima etapă”

"Va fi un meci greu şi vor fi foarte motivaţi cei de la Craiova, pentru că au pierdut primul meci şi au pierdut şi primul loc.

Vor fi toate meciurile grele în play-off, cum s-a dovedit şi primul meci acela de la Craiova, unde nimeni nu s-a aşteptat să câştige FC Argeş.

Va fi un play-off disputat, cu siguranţă, se va decide totul în ultima etapă, fie că e vorba de campionat sau cupele europene, iar noi trebuie să ne vedem de jocul nostru, de meciul nostru şi să încercăm să fim mai motivaţi şi să câştigăm meciul de mâine", a mai adăugat fundaşul dinamovist, citat de Agerpres.

Dinamo va întâlni Universitatea Craiova joi, de la ora 20:30, pe Arena Naţională, în etapa a 2-a din play-off-ul Superligii.