Meciul cu numărul 100 în prima ligă între Petrolul și Dinamo

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 99 de ori, de 57 de ori au câștigat roș-albii bucureșteni, de 21 de ori s-au impus ,,lupii galbeni”, iar alte 21 de partide s-au terminat la egalitate.

Petrolul este echipa în fața căreia dinamoviștii au reușit cele mai multe victorii pe prima scenă.

9 din cele 21 succese din contul prahovenlor au fost obţinute cu Ilie Oană pe bancă.

Istoria întâlnilor directe

Cea mai mare diferenţă de scor în Superliga României: de 3 ori 6-0 pentru Dinamo, în 1960, 1982 şi 1991, diferenţă pe care a mai realizat-o contra „lupilor" doar Electroputere Craiova în sezonul 1991-1992.

În partida din 1960 (21 noiembrie, Dinamo - Petrolul 6-0), Gheorghe Ene avea să marcheze patru goluri, iar în meciul din 1991 (25 august, Dinamo - Petrolul 6-0), joc disputat în prima rundă, albanezul Sulejman Demollari bifa debutul în fotbalul românesc, urmând a deveni în decembrie 1994, primul străin care a ajuns la 100 de partide în Superligă. Acesta a marcat atunci de două ori.

Petrolul este echipa care a oprit dominaţia singurei generaţii din istoria „câinilor" care a câştigat de patru ori la rând titlul în România, cea din anii ’60. S-a întâmplat în 1965-1966, ediţie la finalul căreia ploieştenii cucereau campionatul pentru ultima dată.

14 septembrie 1966, Petrolul - Dinamo 3-0 (triplă Mircea Dridea): al doilea succes al prahovenilor la trei goluri diferenţă, cel mai mare pro-ploieşteni din istoria duelurilor directe. Primul s-a consemnat în iulie 1961, atunci când acelaşi Mircea Dridea şi-a trecut numele pe tabela la toate reuşitele gazdelor.

Pe 25 septembrie 2011, dinamoviştii au stricat „sărbătoarea" inaugurării noului stadion „Ilie Oană" (primul meci oficial), după ce au câştigat cu 5-1 pe arena prahovenilor (Mitea / Moţi, Djakaridja Kone, Dănciulescu, Marius Niculae dublă).

20 ianuarie 2024, Petrolul - Dinamo 1-0: a fost singurul succes reușit de prahoveni în ultimele 13 dueluri din campionat, interval în care bucureștenii s-au impus de șase ori, alte șase jocuri încheindu-se la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 30 ianuarie 2026, Dinamo - Petrolul 1-1 (Armstrong / Grozav). Info: LPF