"Dinamo s-a schimbat, s-a schimbat în bine. Dacă ar fi să vorbesc de cei opt ani în care am fost la Dinamo, şi eu am contribuit cu mulţi bani de acasă şi ulterior am mai pierdut vreun milion şi ceva prin insolvenţă, dar face parte din poveste şi nu-mi pare rău, pentru că mi-am asumat că acest sport are nevoie de susţinere financiară.

Ionuț Negoiță: ”Mi-aș dori să vin și eu la meciuri în deplasare”

Ca urmare, parcursul pe care-l văd e unul care dă încredere. Anul trecut chiar a fost un an reuşit, chiar dacă unele lucruri n-au putut fi bifate. Dar pentru a construi o echipă chiar e nevoie de răbdare şi de timp, şi eu sunt optimist că lucrurile pe anul acesta vor fi, faţă de anul trecut, pe plus.

Şi, bineînţeles, a juca în cupele europene e un obiectiv foarte important şi eu sper ca anul acesta să se reuşească şi, de ce nu, mi-aş dori să vin şi eu la meciuri în deplasare, adică prin Europa, să susţin echipa", a declarat Negoiţă cu ocazia prelungirii parteneriatului de imagine dintre compania sa, Hils, şi Dinamo.

Referitor la construcţia stadionului Dinamo, Negoiţă a afirmat că nu înţelege blocajele care apar constant.

"Ştiu până la un punct că au fost oameni cu nume şi prenume care s-au opus construirii stadionului Dinamo. Mai nou nu ştiu exact, dar am fost de multe ori la Ministerul de Interne, am încercat să găsim soluţii, a existat voinţă, dar piedicile au fost mai mari.

E păcat, pentru că clubul Dinamo este cel mai greu club din România, şi mă refer nu la suporteri, suporterii sunt minunaţi, mă refer la să spunem aşa, ce se întâmplă prin spate, din fantomele trecutului.

Dar nu ştiu mai nou ce s-a întâmplat tot cu tribuna, cu loja... Înţeleg că e un cost, o mărire de cost, o discuţie despre costuri financiare. Se blocase la un moment dat că era loja nu ştiu cui şi s-a rezolvat, s-a depăşit momentul", a declarat acesta.

Andrei Nicolescu: ”Facem toate eforturile ca să facem performanță”

Preşedintele FC Dinamo Andrei Nicolescu a precizat că se simte o nevoie a unei "case" a echipei bucureştene, în contextul în care joacă meciurile de pe teren propriu pe un stadion mic, Arcul de Triumf.

"Din păcate, aşa cum spunea şi domnul Negoiţă, cred că nevoia unei case pentru Dinamo s-a simţit de foarte mult timp. Cred că şi în perioada în care încă se juca în Ştefan cel Mare nu mai era senzaţia aia că e efectiv casa lui Dinamo. Cred că un stadion propriu creează premisele performanţei cu 20-30% în plus faţă de tot ce putem noi să creăm în acest ecosistem al lui Dinamo.

Facem toate eforturile ca să facem performanţă chiar şi fără această casă. Arcul de Triumf a devenit, acum doi ani, a fost un fel de casa lui Dinamo, între timp s-a dovedit că e neîncăpătoare", a spus oficialul clubului Dinamo, citat de Agerpres.