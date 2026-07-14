Plecat de la Dinamo, Kennedy Boateng și-a găsit echipă: "A semnat și merge în cantonament!"

Din noul sezon, Kennedy Boateng ar urma să joace la Al Fateh , formație care a încheiat pe locul 11 în prima ligă din Arabia Saudită . Presa saudită susține că fundașul togolez a semnat deja un contract pe două sezoane și se va alătura curând cantonamentului din Spania.

După plecarea de la Dinamo, și FCSB s-a interesat de fundaș, însă Gigi Becali a susținut că Boateng ar fi bătut deja palma cu o altă echipă, la care ar fi primit nu mai puțin de 900.000 de euro la semnătură.

Dinamo a încercat în ultimele luni să ajungă la un acord cu Boateng pentru prelungirea contractului, însă jucătorul a refuzat.

Pentru Kennedy Boateng ar urma să fie prima experiență în zona Golfului. A început fotbalul în Ghana, iar ulterior a petrecut cinci ani în Austria, la LASK Linz și SV Ried. Înainte de sosirea la Dinamo, în 2024, togolezul a mai jucat pentru portughezii de la Santa Clara și pentru Austria Lustenau.

Kennedy Boateng și-a anunțat plecarea de la Dinamo după meciul cu FCSB

Dinamo a pierdut finala barajului pentru Conference League contra lui FCSB (1-2 după prelungiri), iar echipa lui Zeljko Kopic a ratat șansa de a reveni în cupele europene. Partida de pe "Arcul de Triumf" a fost ultima în tricoul lui Dinamo pentru Kennedy Boateng.

Într-un mesaj postat pe rețelele sociale noaptea, la câteva ore după meciul cu FCSB, Kennedy Boateng și-a luat rămas bun de la Dinamo.

"Către conducerea, stafful, antrenorii și colegii mei de la FC Dinamo București,

Astăzi, odată cu încheierea contractului meu, doresc să îmi exprim sincera recunoștință pentru oportunitatea de a purta tricoul lui FC Dinamo București.

Faptul că am făcut parte din acest club istoric a fost o mare onoare a carierei mele. De la antrenamentele de la Dinamo până la atmosfera de pe Stadionul Arcul de Triumf, fiecare moment m-a învățat ceva nou despre muncă, perseverență și ce înseamnă să reprezinți „Câinii Roșii”.

Le mulțumesc antrenorilor pentru încrederea acordată și pentru că m-au împins să mă perfecționez în fiecare zi. Colegilor mei de echipă – vă mulțumesc pentru luptele duse împreună, pentru momentele de voie bună din vestiar și pentru spiritul de fraternitate. Staffului, echipei medicale și tuturor celor care lucrează din culise – munca voastră a făcut posibil ca noi să performăm. Iar vouă, celor din Peluza Cătălin Hîldan – pasiunea voastră este de neegalat. A fost ceva special să joc pentru voi.

Dinamo va avea întotdeauna un loc în inima mea. Plec cu mândrie, respect și numai amintiri frumoase. Îi doresc clubului mult succes în noul capitol care urmează.

Odată dinamovist, pentru totdeauna dinamovist.

Mulțumesc din suflet", a transmis Kennedy Boateng.