Iuliu Mureșan și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului din Gruia, în contextul problemelor grave financiare prin care trece CFR Cluj.

Iuliu Mureșan: ”De oameni care fug la greu, n-am nevoie!”

Demisia lui Iuliu Mureșan a venit la scurt timp după ce CFR Cluj a primit o nouă interdicție la transferuri din partea UEFA.

Ioan Varga a avut o reacție dură după demisia lui Iuliu Mureșan și a spus că nu își dorește să aibă alături oameni care rămân doar la bine.

De altfel, patronul ardelenilor a promis că va plăti toate datoriile în următoarele zile.

”I-am semnat demisia, asta e! Omu' (n.r. Iuliu Mureșan) are o etate, trebuie să înțelegem, vrea să-și crească nepoții. Nu e bai. De oameni care fug la greu n-am nevoie, CFR Cluj nu are cum crește astfel. Mergem înainte, nicio problemă. Lasă că vin eu acasă și fac plățile, se rezolvă tot.

Eu mă duc la luptă cu bărbați adevărați, cu caracterele tari, cu războinicii. La bine, toți sunt la miere, când sunt nori și începe ploaia, toată lumea nu știe cum să fugă.

Doamne ferește, ce colaps?! Băgați niște titluri... Avem conducere, cum nu?! Avem Marian Copilu, avem Cipri Deac, îl avem pe Ionuț (n.r Ionuț Ivașcu), avem președinte, vicepreședinte, directori, îl avem pe Marian Băgăcean. Ce colaps, ce haos?! Totul se va rezolva zilele viitoare.

CFR Cluj este unul dintre cluburile puternice ale României, stați liniștiți! Suporterii, oamenii, să stea liniștiți, totul se rezolvă. Jucătorii să se concentreze la meciul din cupele europene și va fi bine, știu foarte bine că eu sunt om de cuvânt”, a spus Ioan Varga, conform GSP.