OFICIAL Dinamo l-a transferat pe fiul lui Angelo Alistar! Pe ce poziție evoluează tânărul de 17 ani

Dinamo l-a transferat pe fiul lui Angelo Alistar! Pe ce poziție evoluează tânărul de 17 ani Superliga
SPORT.RO
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Dinamo se pregătește pentru noul sezon de Superliga. 

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Din articol

„Câinii” au ajuns la un acord cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț pentru transferul lui Tudor Alistar (17 ani), fiul fostului fundaș dinamovist Angelo Alistar.

Noul sezon al Superligii începe pentru Dinamo duminică, 19 iulie, în deplasare cu Petrolul Ploiești. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:30.

Tudor Alistar va începe la echipa secundă

Fundaș central de meserie, Tudor Alistar va efectua pregătirea sub comanda lui Adrian Ropotan, la Dinamo 2. 

Stoperul este născut în ianuarie 2009, a fost format la LPS Piatra Neamț, iar din 2023 a evoluat la CSM Ceahlăul. Potrivit Transfermarkt, fundașul central are o cotă de piață de 75.000 de euro.

Tatăl său, Angelo Alistar, a evoluat pentru Dinamo în două perioade și a câștigat un titlu de campion și două Cupe ale României. De asemenea, a fost titular în prima manșă a dublei cu Manchester United din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, disputată în 2004. De-a lungul carierei, Angelo Alistar a mai jucat la cluburi precum Ceahlăul, Universitatea Craiova, Hapoel Petah Tikva, CS Otopeni sau Internațional Curtea de Argeș.

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