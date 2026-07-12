„Câinii” au ajuns la un acord cu CSM Ceahlăul Piatra Neamț pentru transferul lui Tudor Alistar (17 ani), fiul fostului fundaș dinamovist Angelo Alistar.

Noul sezon al Superligii începe pentru Dinamo duminică, 19 iulie, în deplasare cu Petrolul Ploiești. Partida va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:30.

Tudor Alistar va începe la echipa secundă

Fundaș central de meserie, Tudor Alistar va efectua pregătirea sub comanda lui Adrian Ropotan, la Dinamo 2.

Stoperul este născut în ianuarie 2009, a fost format la LPS Piatra Neamț, iar din 2023 a evoluat la CSM Ceahlăul. Potrivit Transfermarkt, fundașul central are o cotă de piață de 75.000 de euro.