Pentru FCSB, meciul împotriva letonilor reprezintă debutul în acest sezon al cupelor europene. Meciul se va disputa pe stadionul din Ghencea, iar fosta campioană va avea parte de o asistență importantă.

Aproximativ 10.000 de bilete au fost vândute pentru partida de joi, scrie ProSport, astfel că sunt șanse bune ca partida cu FK Auda să adune în tribunele stadionului din Ghencea aproximativ 15.000 de spectatori.

Prețurile biletelor pentru această partidă:

Peluza - 30 lei

Tribuna a II-a - 50 lei

VIP 2 - 50 lei

VIP 1 - 150 lei

Dacă o elimină pe Auda, FCSB va întâlni în turul 3 preliminar câștigătoarea din duelul NK Aluminij (Slovenia) - Dinamo City (Albania).

Cine este FK Auda, adversara FCSB-ului

Formația letonă, fondată în 1969, își are sediul în Kekava, o localitate situată în apropierea capitalei Riga.

Clubul a revenit în prima ligă abia în anul 2022, reușind să câștige Cupa Letoniei chiar în acel sezon, performanță pe care a repetat-o și în anul 2025. În campionatul intern, adversara FCSB a încheiat pe poziția a treia în ultimele două ediții.

Echipa a disputat 10 meciuri în preliminariile Conference League în ultimele două sezoane, înregistrând cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Cel mai valoros fotbalist al letonilor este Eduards Daskevics, o extremă în vârstă de 23 de ani care poartă și banderola de căpitan.