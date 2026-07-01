Costin Amzăr (22 de ani) a plecat de la Dinamo, clubul care l-a format, după ce a fost împrumutat în ultimii doi ani la Al-Nasr Dubai.

Cei doi ani de împrumut în Emirate i-au adus lui Dinamo peste 500.000 de euro în conturi. Al-Nasr avea și opțiunea unui transfer definitiv, dar a decis să nu activeze acea clauză, astfel că Amzăr s-a întors în România.

În cursul zilei de miercuri, Dinamo a anunțat oficial că a ajuns la un acord cu fundașul stânga pentru rezilierea amiabilă a contractului.

Costin Amzăr, OUT de la Dinamo

„Mulțumim, Costin Amzar!

Dinamo a ajuns la o înțelegere amiabilă de încetare a raporturilor contractuale cu fundașul stânga Costin Amzar.

Format de Centrul de Copii și Juniori al clubului, Costin a trecut prin toate etapele de formare, ajungând până la prima echipă a clubului.

Costin a bifat un număr de 81 de meciuri la nivelul primei echipe, timp în care a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Îi mulțumim lui Costin Amzar pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo și îi dorim mult succes mai departe în carieră!”, a transmis Dinamo.