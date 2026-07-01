OFICIAL Dinamo a mai renunțat la un jucător: ”Mulțumim!”

Dinamo a mai renunțat la un jucător: ”Mulțumim!” Superliga
SPORT.RO
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Dinamo s-a mai despărțit de un jucător.

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Din articol

Costin Amzăr (22 de ani) a plecat de la Dinamo, clubul care l-a format, după ce a fost împrumutat în ultimii doi ani la Al-Nasr Dubai.

Cei doi ani de împrumut în Emirate i-au adus lui Dinamo peste 500.000 de euro în conturi. Al-Nasr avea și opțiunea unui transfer definitiv, dar a decis să nu activeze acea clauză, astfel că Amzăr s-a întors în România.

În cursul zilei de miercuri, Dinamo a anunțat oficial că a ajuns la un acord cu fundașul stânga pentru rezilierea amiabilă a contractului.

Costin Amzăr, OUT de la Dinamo

„Mulțumim, Costin Amzar!

Dinamo a ajuns la o înțelegere amiabilă de încetare a raporturilor contractuale cu fundașul stânga Costin Amzar.

Format de Centrul de Copii și Juniori al clubului, Costin a trecut prin toate etapele de formare, ajungând până la prima echipă a clubului.

Costin a bifat un număr de 81 de meciuri la nivelul primei echipe, timp în care a marcat 3 goluri și a oferit 5 pase decisive.

Îi mulțumim lui Costin Amzar pentru toată munca pe care a depus-o la Dinamo și îi dorim mult succes mai departe în carieră!”, a transmis Dinamo.

Costin Amzăr (22 de ani) a fost o piesă importantă în echipa care a reușit să promoveze în Superliga României, după un singur an în Liga 2, și s-a numărat printre puținii jucători rămași la echipă după retrogradare.

În această vară, Nuno Campos a decis să nu-l ia alături de echipă în cantonamentul din Polonia, astfel că Amzăr este acum liber să-și caute o echipă.

Dinamo, în această perioadă de mercato

Antrenor - Nuno Campos (nou)

Veniri - Răzvan Radu (Metalul Buzău / 60.000 euro), Ianis Doană (CSM Reșița / 25.000 euro), Oliver Hintsa (Sogndal / gratis), Martin Pascual (CD Mirandes / gratis), Alaa Bellaarouch (Sporting Braga / împrumutat), Adriano Manole (CFC Argeș / gratis), Ștefan Opriș (FCU Cluj / gratis), Eduard Ilincaș (promovat de la juniori)

Reveniri după împrumuturi - David Irimia (Metaloglobus), Alexandru Irimia (Metaloglobus), Costin Amzăr (Al Nasr SC), Valentin Dumitrache (Metalul Buzău), Codruț Sandu (Corvinul), Ianys Neculai (CS Dinamo), Peter Maapia (Gloria Bistrița), Sanusi Hussaini (Minaur Baia Mare), Matei Marin (Olimpia Satu Mare), Răzvan Pașcalău (CS Dinamo), Ahmed Bala (Înainte Modelu), Andrei Ionică (LPSHD Clinceni), Raul Rotund (ASA Tg. Mureș), Luca Bărbulescu (Corvinul), Casian Soare (CS Dinamo) 

Plecări - Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore, Kennedy Boateng, Georgi Milanov, Jordan Ikoko (contracte încheiate), Devis Epassy (contract reziliat), Valentin Dumitrache (Chindia / împrumutat), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat)

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