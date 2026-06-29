OFICIAL Dinamo și-a prezentat noul atacant: "Forță, viteză și finalizare"

Dinamo și-a prezentat noul atacant: &quot;Forță, viteză și finalizare&quot; Superliga
SPORT.RO
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Dinamo a anunțat un nou transfer în această vară, iar Nuno Campos va avea o opțiune în plus la capitolul atacanți.

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Dinamo a anunțat transferul lui Oliver Hintsa, un atacant în vârstă de 25 de ani, care sosește de la Sogndal, ocupanta locului 12 din 16 în liga a doua din Norvegia.

Oliver Hintsa, noul atacant al lui Dinamo

Hintsa, care în acest an a debutat la naționala statului Eritreea, are și cetățenie suedeză, iar în 2026 a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 14 meciuri strânse în tricoul lui Sogndal.

Oliver Hintsa și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Suedia, unde a jucat pentru Halmstads, Tvaakeres IF și Falkenbergs. În februarie 2024 a ajuns în Norvegia, la Sogndal, alături de care a evoluat doar în liga secundă.

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Ultimul meci oficial al lui Oliver Hintsa a fost în urmă cu doar două zile: Sogndal - Egersunds 4-2, în liga a doua norvegiană, partidă în care noul jucător al lui Dinamo a oferit un assist.

În momentul transferului la Sogndal, Oliver Hintsa numea cele mai importante trei calități ale sale: "Forță, viteză și finalizare".

Oliver Hintsa, contract pe două sezoane cu Dinamo

  • 450.000 de euro este cota de piață a lui Oliver Hintsa, potrivit Transfermarkt
  • 1,83m măsoară Oliver Hintsa

"Bine ai venit, Oliver Hintsa! Ne bucurăm să anunțăm transferul noului nostru atacant, Oliver Hintsa. Clubul a ajuns la un acord de transfer cu formația norvegiană Sogndal.

Format în fotbalul suedez la Halmstads BK, a evoluat de-a lungul carierei la formațiile Tvååkers IF, Falkenbergs FF și Sogndal. În cele 75 de meciuri evoluate pentru formația norvegiană a marcat un total de 26 de goluri și a oferit un număr de 14 pase decisive.

Înțelegerea dintre Dinamo și Oliver Hintsa se întinde pe o perioadă de două sezoane până la 30.06.2028 cu opțiune de prelungire din partea clubului pe încă un sezon. Îi dorim mult succes lui Oliver în tricoul echipei noastre și cât mai multe realizări în alb-roșu!", a transmis Dinamo.

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