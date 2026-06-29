Dinamo a anunțat transferul lui Oliver Hintsa, un atacant în vârstă de 25 de ani, care sosește de la Sogndal, ocupanta locului 12 din 16 în liga a doua din Norvegia.

Oliver Hintsa, noul atacant al lui Dinamo

Hintsa, care în acest an a debutat la naționala statului Eritreea, are și cetățenie suedeză, iar în 2026 a marcat 4 goluri și a oferit 5 pase decisive în cele 14 meciuri strânse în tricoul lui Sogndal.

Oliver Hintsa și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Suedia, unde a jucat pentru Halmstads, Tvaakeres IF și Falkenbergs. În februarie 2024 a ajuns în Norvegia, la Sogndal, alături de care a evoluat doar în liga secundă.