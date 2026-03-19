Dan Chilom
Ambele echipe au pierdut în primul meci, oltenii împotriva argeșenilor, în timp ce Dinamo a fost învinsă de rivala Rapid.
Pentru oricare dintre grupări un eșec ar atârna greu în lupta pentru prima poziție, așa că e foarte posibil să vedem destul de multă prudență de ambele părți.
“Câinii” au în continuare mari probleme în ofensivă, acolo unde sunt indisponibili Karamoko, dar și nou-venitul George Pușcaș.
Universitatea are tot lotul valid pentru meciul de azi, cu excepția lui Mihnea Rădulescu, care este accidentat pentru o perioadă lungă lungă.
În sezonul regular, ambele jocuri s-au terminat la egalitate: 2-2 la Craiova și 1-1 la București.
Echipe probabile
DINAMO:
Epassy - Sivis – Boateng – Stoinov - Opruț - Soro – Gnahoré – Cîrjan - Musi – Al. Pop – Armstrong
CRAIOVA:
L. Popescu - Screciu – A. Rus – Romanchuk - Mora – Mekvabishvili – Băluță – Bancu - D. Matei – Nsimba – Baiaram
Casele de pariuri oferă cote extrem de echilibrate
Dinamo - 2.70
Egal 3.05
Craiova - 2.67
În ultimele 10 partide directe, Craiova o conduce pe Dinamo cu scorul de 6-3.
Cei doi tehnicieni, Zjeliko Kopic și Filipe Coelho, s-au întâlnit o singură dată, iar meciul s-a terminat nedecis.
Partida va fi condus la centru de Horațiu Feșnic, ajutat de:
A1: Valentin Avram
A2: Alexandru Cerei
🎥 VAR: Florin Andrei
🎥 Asistent VAR: Romică Bîrdeș
Sugestia Sport.ro:
Pauză sau final X