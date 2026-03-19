Dan Chilom

Ambele echipe au pierdut în primul meci, oltenii împotriva argeșenilor, în timp ce Dinamo a fost învinsă de rivala Rapid.

Pentru oricare dintre grupări un eșec ar atârna greu în lupta pentru prima poziție, așa că e foarte posibil să vedem destul de multă prudență de ambele părți.

“Câinii” au în continuare mari probleme în ofensivă, acolo unde sunt indisponibili Karamoko, dar și nou-venitul George Pușcaș.

Universitatea are tot lotul valid pentru meciul de azi, cu excepția lui Mihnea Rădulescu, care este accidentat pentru o perioadă lungă lungă.

În sezonul regular, ambele jocuri s-au terminat la egalitate: 2-2 la Craiova și 1-1 la București.

Echipe probabile

DINAMO:

Epassy - Sivis – Boateng – Stoinov - Opruț - Soro – Gnahoré – Cîrjan - Musi – Al. Pop – Armstrong

CRAIOVA:

L. Popescu - Screciu – A. Rus – Romanchuk - Mora – Mekvabishvili – Băluță – Bancu - D. Matei – Nsimba – Baiaram

Casele de pariuri oferă cote extrem de echilibrate

Dinamo - 2.70

Egal 3.05

Craiova - 2.67

În ultimele 10 partide directe, Craiova o conduce pe Dinamo cu scorul de 6-3.

Cei doi tehnicieni, Zjeliko Kopic și Filipe Coelho, s-au întâlnit o singură dată, iar meciul s-a terminat nedecis.

Partida va fi condus la centru de Horațiu Feșnic, ajutat de:

A1: Valentin Avram

A2: Alexandru Cerei

🎥 VAR: Florin Andrei

🎥 Asistent VAR: Romică Bîrdeș

Sugestia Sport.ro:

Pauză sau final X