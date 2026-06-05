Rapid îl transferă pe fundașul de 400.000 de euro? A fost dorit de FCSB în iarnă

Rapid speră ca din sezonul următor, odată cu venirea lui Daniel Pancu la șefia băncii tehnice, lotul să reacționeze cum dorește noul antrenor, pentru ca giuleștenii să câștige un titlu istoric!

Chiar dacă și în întrecerea recent încheiată se vorbea despre faptul că jucătorii lui Dan Șucu au un lot puternic, antrenorul Costel Gâlcă a încheiat ediția fără vreun trofeu, fără triumf în Cupa României sau în Superliga României.

Acum, începe conturarea lotului.

Rapid, tot mai aproape de cedarea lui Andrei Borza. Posibilul înlocuitor, Kevin Ciubotaru

Andrei Borza a avut un sezon destul de bun la Rapid și este unul dintre cei mai interesanți jucători din Superliga. Fundașul stânga de 20 de ani este urmărit de mai multe cluburi din străinătate, iar Ioan Becali a dezvăluit că mai mult ca sigur va pleca în această vară de la Rapid.

Agentul jucătorului a precizat și suma pe care o vor primi giuleștenii în urma transferului în străinătate a lui Andrei Borza, 4 milioane de euro.

Din informațiile Sport.ro, Rapid are pe listă un nume pentru eventuala înlocuire a lui Borza, iar acesta este Kevin Ciubotaru! Fundașul a retrogradat cu FC Hermannstadt din Superliga României în Liga 2 recent, iar plecarea lui nu poate fi pusă la îndoială!

Kevin Ciubotaru va pleca de la FC Hermannstadt! Semnează cu Rapid?

Va părăsi sigur formația din Sibiu, mai ales că aceasta are grave probleme financiare, iar obținerea de bani în schimbul celor mai buni jucători din lot este esențială.

Apărătorul în vârstă de 22 de ani are 39 de partide jucate în tricoul formației sibiene în sezonul recent încheiat și a reușit două pase decisive. La ora actuală, 400.000 de euro este cota jucătorului selecționat și de Mircea Lucescu în lotul naționalei României la finalul anului trecut.

Sursele Sport.ro indică faptul că apărătorul este în continuare pe o listă a clubului din Giulești, iar șansele ca acesta să facă trecerea la Rapid vor crește și în funcție de modul în care se vor desfășura negocierile în cazul cedării lui Borza.

Kevin Ciubotaru, care a retrogradat cu FC Hermannstadt în Liga 2, cotat la 400.000 de euro

Totuși, bucureștenii trebuie să se decidă cât pot de repede dacă îl vor pe Kevin Ciubotaru, pentru că acesta este, cu siguranță, de interes pentru mai multe echipe. Poate nu doar de formații din Superliga României.

În urmă cu câteva luni, chiar și FCSB a fost interesată de Ciubotaru, dar acesta declar atunci că vrea în afara României.