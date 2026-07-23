Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: &quot;Niciodată nu mă mai bazez pe el&quot; Conference League
SPORT.RO
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Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a criticat mai mulți jucători după eșecul cu FK Auda (2-3), din turul 2 preliminar Conference League, dar a avut și câțiva remarcați.

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FCSBGigi BecaliDennis PoliticMihai TomaJuri Cisottifk audaAlexandru Stoian
Din articol

FCSB s-a văzut condusă după doar 5 minute, în urma golului reușit de Daskevics. Octavian Popescu a egalat în minutul 23, însă tot letonii au intrat în avantaj la pauză prin Diedhiou. În repriza secundă, FCSB a egalat prin Boutoutaou, după o acțiune splendidă a lui Stoian, însă Auda a dat lovitura în prelungiri grație golului de 3-2 al lui Kone, venit în urma unei erori a lui Târnovanu.

Gigi Becali, după FCSB - Auda 2-3: "Niciodată nu mă mai bazez pe Politic. Mi-au plăcut Cisotti și Stoian"

Juri Cisotti și Alexandru Stoian au fost singurii jucători de la FCSB care l-au mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. În schimb, Mihai Toma și Dennis Politic s-au aflat la polul opus, despre fostul dinamovist spunând că "nu se va mai baza niciodată" pe el.

"Mi-au plăcut Cisotti și Stoian. Boutoutaou mi-a lăsat o impresie bună, dar fotbalul nu este așa. Nu e că driblezi pe unul, mai faci un dribling și te încurci în minge sau o las la adversar. Driblezi o dată și o dai la coechipieri! Așa e fotbalul.

Despre Octavian Popescu pot să spun că a jucat bine, dar nu foarte bine. El a dat un gol și a scos un penalty - pentru că ăla a fost penalty clar! L-a călcat pe picior. Dar Octavian Popescu nu e ăla pe care îl vreau. A fost bine, a dat golul, dar vreau mai multe

Toma a intrat foarte prost în banda dreaptă. N-am avut jucători... altfel, nu-l băgam, îți dai seama. Nici Politic nu a intrat bine deloc.

Trebuie să o batem la retur. E un gol diferență. Dacă nu o bați pe Auda, te lași te fotbal. În plus, săptămâna viitoare vom avea jucători, vor mai veni. Gnahore a cerut el să iasă pentru că nu mai putea. Vor veni jucători și va fi altceva. O să fie și Joao Paulo. Azi nu am avut schimbări deloc. Ce, intra vreodată Politic vreodată? Niciodată nu mă mai bazez pe el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

  • FCSB: Târnovanu - Labonne (V. Creţu 46), Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore (Stoian 46) - Cisotti, Fl. Tănase - Boutoutaou (M. Toma 78), Bîrligea, Octavian Popescu (Politic 88). ANTRENOR: Marius Baciu
  • FK AUDA: Purins - Hrvoj, Ouedraogo (W. Fofana 63), Arroyo (Kragliks 67), Rubenis - Daskevics (Appiah 67), Y. Traore, H. Ibrahim - Diedhiou (M. Fofana 78), K. Kone, Bongemba. ANTRENOR: Didier Zanetti
  • Cartonaşe galbene: Dawa 27 / Ouedraogo 5, Arroyo 44, M. Fofana 79, Appiah 90+1
  • Arbitru: David Fuxman (Israel)

Returul Auda - FCSB se joacă joi, 30 iulie, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.

VIDEO Rezumat FCSB - Auda 2-3

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