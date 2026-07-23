Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

FCSB s-a văzut condusă după doar 5 minute, în urma golului reușit de Daskevics. Octavian Popescu a egalat în minutul 23, însă tot letonii au intrat în avantaj la pauză prin Diedhiou. În repriza secundă, FCSB a egalat prin Boutoutaou, după o acțiune splendidă a lui Stoian, însă Auda a dat lovitura în prelungiri grație golului de 3-2 al lui Kone, venit în urma unei erori a lui Târnovanu.

Gigi Becali, după FCSB - Auda 2-3: "Niciodată nu mă mai bazez pe Politic. Mi-au plăcut Cisotti și Stoian"

Juri Cisotti și Alexandru Stoian au fost singurii jucători de la FCSB care l-au mulțumit pe deplin pe Gigi Becali. În schimb, Mihai Toma și Dennis Politic s-au aflat la polul opus, despre fostul dinamovist spunând că "nu se va mai baza niciodată" pe el.

"Mi-au plăcut Cisotti și Stoian. Boutoutaou mi-a lăsat o impresie bună, dar fotbalul nu este așa. Nu e că driblezi pe unul, mai faci un dribling și te încurci în minge sau o las la adversar. Driblezi o dată și o dai la coechipieri! Așa e fotbalul.

Despre Octavian Popescu pot să spun că a jucat bine, dar nu foarte bine. El a dat un gol și a scos un penalty - pentru că ăla a fost penalty clar! L-a călcat pe picior. Dar Octavian Popescu nu e ăla pe care îl vreau. A fost bine, a dat golul, dar vreau mai multe

Toma a intrat foarte prost în banda dreaptă. N-am avut jucători... altfel, nu-l băgam, îți dai seama. Nici Politic nu a intrat bine deloc.

Trebuie să o batem la retur. E un gol diferență. Dacă nu o bați pe Auda, te lași te fotbal. În plus, săptămâna viitoare vom avea jucători, vor mai veni. Gnahore a cerut el să iasă pentru că nu mai putea. Vor veni jucători și va fi altceva. O să fie și Joao Paulo. Azi nu am avut schimbări deloc. Ce, intra vreodată Politic vreodată? Niciodată nu mă mai bazez pe el", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.