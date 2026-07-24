Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului

Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului Fotbal intern
SPORT.RO
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Mihai Rotaru ar putea încasa o sumă importantă din Egipt pentru unul dintre jucătorii de bază din sezonul trecut.

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Mihai RotaruUniversitatea CraiovaAssad Al-Hamlawipyramids fc
Din articol

Assad Al Hamlawi, atacantul în vârstă de 25 de ani, ar putea părăsi Universitatea Craiova în această perioadă de mercato. Potrivit Trumedia, formația egipteană Pyramids FC a avansat o propunere oficială în valoare de 5 milioane de euro pentru transferul jucătorului.

Tratativele se află într-un stadiu avansat, singurul detaliu rămas de clarificat fiind structura bonusurilor de performanță pe care echipa din România le-ar putea încasa în urma meciurilor disputate de fotbalist în Egipt. Mutarea ar asigura un profit semnificativ pentru club, care a achitat 1 milion de euro pentru a-l aduce pe jucător de la Slask Wroclaw în urmă cu un an. După evoluțiile care au contribuit la câștigarea campionatului, conducerea i-a fixat o clauză de reziliere de 10 milioane de euro. Fotbalistul cotat la 2 milioane de euro s-a mai aflat în atenția fotbalului egiptean, fiind dorit și de Al Ahly în luna octombrie a anului trecut.

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Probleme medicale în startul noului sezon

Al Hamlawi a început actuala stagiune cu o evoluție foarte bună, marcând o „dublă” în victoria cu Vitebsk, scor 4-1, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor. După ce a jucat o repriză și în manșa retur, atacantul a suferit o accidentare care l-a ținut departe de gazon în partidele cu UTA Arad și Levski Sofia.

„Assad nu este aici cu noi, dar focusul este pe jucătorii care sunt cu noi, tot timpul atenția este pe ei. Nu o să folosesc această absență ca pe o scuză. Depinde de staff-ul medical, trebuie monitorizat, trebuie să vedem refacerea lui zi de zi, dar un lucru este clar, nu ne putem baza pe el”, a spus antrenorul oltenilor.

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