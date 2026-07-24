Oferta de 5 milioane de euro primită de Universitatea Craiova pentru unul dintre artizanii titlului

Assad Al Hamlawi, atacantul în vârstă de 25 de ani, ar putea părăsi Universitatea Craiova în această perioadă de mercato. Potrivit Trumedia, formația egipteană Pyramids FC a avansat o propunere oficială în valoare de 5 milioane de euro pentru transferul jucătorului.

Tratativele se află într-un stadiu avansat, singurul detaliu rămas de clarificat fiind structura bonusurilor de performanță pe care echipa din România le-ar putea încasa în urma meciurilor disputate de fotbalist în Egipt. Mutarea ar asigura un profit semnificativ pentru club, care a achitat 1 milion de euro pentru a-l aduce pe jucător de la Slask Wroclaw în urmă cu un an. După evoluțiile care au contribuit la câștigarea campionatului, conducerea i-a fixat o clauză de reziliere de 10 milioane de euro. Fotbalistul cotat la 2 milioane de euro s-a mai aflat în atenția fotbalului egiptean, fiind dorit și de Al Ahly în luna octombrie a anului trecut.