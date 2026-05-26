Antrenorul portughez va fi noul tehnician al lui Real Madrid, după ultimul sezon dezastruos fără trofeu pe „Santiago Bernabeu”.

Jose Mourinho se gândește deja la mutările pe care le va face în momentul în care va veni la cârma echipei madrilene.

Jose Mourinho a cerut patru transferuri la Real Madrid

Antrenorul portughez a făcut o analiză a lotului de la Real Madrid și a concluzionat că „Los Blancos” au nevoie cel puțin patru transferuri în această vară.

Jose Mourinho a cerut unul sau doi fundași centrali, unul sau doi fundași laterali și doi mijlocași, unul defensiv și unul creativ, conform AS.com.

Tehnicianul își dorește să acopere plecările lui Dani Carvajal și David Alaba, dar și să îi creeze concurență lui Aurelian Tchouameni. Mijlocașul creativ lipsește de la Real Madrid, iar fotbalistul care a încercat să acopere acea poziție în stagiunea trecută a fost Arda Guler.

Fotbalistul e gata să semneze cu Real Madrid

Madrilenii vor să rezolve prelungirea înțelegerilor cu fotbaliștii care vor intra în continuare în planurile lui Jose Mourinho, iar Antonio Rudiger este unul dintre aceștia.

Fundașul central german rămâne fără contract în această vară, iar cele două părți au o înțelegere la nivel verbal pentru a prelungi contractul până în 2027, conform lui Fabrizio Romano.

Fotbalistul a acceptat propunerea lui Real Madrid, iar anunțul oficial va veni după alegerile de la formația spaniolă.

﻿Antonio Rudiger a evoluat în 26 de partide pentru Real Madrid și a marcat un gol în sezonul recent încheiat.

182 de partide, 8 goluri și patru pase decisive sunt cifrele fundașului neamț în tricoul madrilenilor.

Rudiger este cotat la 9 milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.