Portughezul a debutat cu stângul în Liga 1, după eșecul suferit la Ploiești, scor 0-1. Jucătorii lui Dinamo au încredere că echipa se va regla pe parcurs și va ajunge în partea de sus a clasamentului.

Alex Pop, despre schimbările aduse de Nuno Campos la Dinamo

Atacantul Alex Pop (26 de ani) le cere suporterilor să aibă răbdare în acest start de sezon, pe motiv că antrenorul Nuno Campos ar fi adus mai multe schimbări la echipă:

"În acest început de sezon mai pot apărea nesincronizări între noi pe teren, faze care să ducă la anumite greșeli, e normal. Echipa asta s-a pregătit trei ani de zile pentru un sistem de joc, iar acum s-a schimbat totul. E normal să fie puțin greu la început.

E greu de spus cum vom arăta peste 10 etape. Noi am vrea să avem primele trei puncte în buzunar după meciul cu Universitatea Craiova. Nici la Ploiești nu am arătat rău, statisticile au vorbit de la sine. Am avut 20 de șuturi, bară, ocazii, dar mai trebuie să o și băgăm în poartă. Și în sezonul trecut am suferit în unele meciuri în care nu am marcat, așa s-a întâmplat și la Ploiești. Sperăm că acest lucru se va schimba. Sper ca în acest sezon să înscriem mai mult", a declarat Alex Pop într-un interviu acordat pentru ProTV și Sport.ro.

În mandatul lui Zeljko Kopic, Dinamo a evoluat tot timpul în sistemul 4-3-3. Nuno Campos a venit cu altă viziune și vrea să impună un sistem 4-4-2 în romb la mijloc.