LIVE TEXT | UTA - Oțelul, pe Sport.ro astăzi, de la 18:30. Începe etapa a doua din Superligă!

UTA - Oțelul, primul meci al etapei a doua din Superliga României, va avea loc astăzi, de la ora 18:30.

Cele mai importante faze ale meciului cum ar fi golurile, ratările, paradele spectaculoase sau deciziile controversate de arbitraj vor fi redate în format LIVE TEXT de către site-ul Sport.ro.

În runda inaugurală, pe teren propriu, Oțelul Galați a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1.

De cealaltă parte, UTA a înregistrat cel mai dur eșec al primei etape: 0-4 pe „Ion Oblemenco” contra Universității Craiova.

Statistici despre cele două echipe

1 martie 2026, UTA - FCSB 2-4: a fost singura înfrângere suferită de arădeni în ultimele șapte partide disputate în campionat pe teren propriu, în rest au cinci victorii și o remiză.

Doar două succese au bifat gălățenii în 2026 din postura de vizitatori (1-0 cu Metaloglobus, 5-1 cu Petrolul), an în care au mai înregistrat pe prima scenă în deplasare două rezultate de egalitate și cinci partide pierdute.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 19 ori, de opt ori au câștigat gălățenii, de patru ori s-au impus arădenii, iar alte șapte partide s-au terminat la egalitate, potrivit lpf.ro.

Prima confruntare a avut loc pe 1 decembrie 1993, Oţelul - UTA 0-0, antrenori Aurel Ţicleanu, respectiv Nicolae Dumitrescu.

Cele mai multe goluri: 13 noiembrie 2023, UTA - Oţelul 2-4.

Cea mai mare diferență de scor în campionat: 19 octombrie 2025, UTA - Oțelul 0-4.

Cea mai recentă dispută directă din Superliga României: 17 aprilie 2026, Oțelul - UTA Arad 1-0 (marcator Andrei Ciobanu).