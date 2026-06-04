Experimentatul mijlocaș i-a criticat pe rapidiști pentru atitudinea din teren și a transmis că unii dintre jucătorii alb-vișiniilor își bat joc de club având în vedere ce salarii primesc.

Dan Nistor: ”Să dai banii ăștia în România și să nu câștigi aproape nimic e dureros!”

După finalul sezonului, Dan Nistor a recidivat. Întrebat despre situațiile lui Dinamo și a lui Rapid, Dan Nistor a mărturisit că a rămas la aceeași părere. La ce salarii oferă cele două cluburi din Capitală, ambele ar fi putut obține performanțe mai bune în sezonul recent încheiat.

”La Dinamo e un progres mare, dar aici mă refer și la bugetul salarial. Păi, când eram eu acolo, colegii aveau salarii de 3.000-4.000 de euro.

Iar acum am văzut că sunt 18.000-20.000, adică... să dai banii ăștia în România și să nu câștigi aproape nimic e dureros. 100% ar fi putut face mai mult, nu vedeți ce bani se dau în România?

Acum iar o să îmi iau hate, dar mă refer și la Rapid. Să dai banii ăia mi se pare... Dar sunt banii lor, problemele lor, ei știu mai bine să gestioneze lucrurile astea și asta e.

Erau supărați pe mine când am zis de bani, dar mă pun și eu în locul domnului Șucu, să investești atâția bani... Am auzit că au niște condiții senzaționale, teren de antrenament, bază”, a spus Dan Nistor, conform Iamsport.