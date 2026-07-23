Fost număr unu mondial în tenisul feminin, Arantxa Sanchez Vicario a fost una dintre puținele jucătoare care au reușit să ocupe simultan primele poziții ale clasamentelor WTA în probele individual și dublu.

La 54 de ani, spanioloaica privește în urmă cu numeroase motive de regret și îl învinuiește pe fostul soț pentru că i-a pierdut averea de 35 de milioane de euro.

Putea fi în închisoare, dar a ales plata unor datorii uriașe

Arantxa Sanchez Vicario a fost căsătorită cu antreprenorul Josep Santacana, timp de 11 ani, între anii 2008 și 2019.

Cuplul a ajuns în tribunal, în urmă cu trei ani, dintr-un motiv pentru care a fost acuzat inclusiv Boris Becker: ascundere de bunuri. Aceștia au încercat să evite plata unor datorii către bancă.

Fosta jucătoare de tenis a plătit scump această infracțiune, primind o pedeapsă cu suspendare de doi ani în închisoare, dar și obligația de a plăti datorii de peste 6,4 milioane de euro.

În prezent, Sanchez Vicario continuă să plătească datoria, prin munca de instructor de tenis. Mai bine de jumătate din veniturile sale merg spre plata datoriilor.

Într-o apariție televizată în Spania, în emisiunea Universo Callejo, Arantxa Sanchez Vicario a relatat întâmplările dureroase trăite alături de fostul soț: „Am avut încredere în el pentru că era tatăl copiilor mei. Am fost îndrăgostită, dar nu este persoana care credeam că e,” a punctat Arantxa Sanchez Vicario, conform TalkSport.

Lucrează ca instructor de tenis și plătește 50% din venituri băncii

„Suma de bani apărută în presă e adevărată,” a adăugat Sanchez Vicario, referindu-se la cele 35 de milioane de euro.

„M-am concentrat pe tenis și nu mi-am gestionat singură situația financiară, pentru că nu știam cum. Am avut încredere în soțul meu, iar banii au dispărut. Am rămas singura persoană care să poarte această povară,” a dezvăluit Sanchez Vicario.

„Nu am ajuns în închisoare pentru că plătesc 50% din venituri băncii. Mă conformez, deși, în profunzimea situației, am fost o victimă.

A fost șocant să merg în tribunal. M-am gândit că asta nu mi se poate întâmpla mie. Am avut nevoie de psihoterapie, pentru că nu puteam să cred una ca asta,” a completat Sanchez Vicario, în apariția televizată.