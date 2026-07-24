PRO TV, lider absolut de audiență aseară cu partida FCSB – FK Auda. Returul se vede exclusiv pe VOYO

PRO TV, lider absolut de audiență aseară cu partida FCSB – FK Auda. Returul se vede exclusiv pe VOYO Stiri
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Interesul românilor pentru parcursul european al fostei campioane a României s-a văzut și în cifrele de audiență. 

TAGS:
FCSBConference Leaguefk auda
Din articol

Partida dintre FCSB și FK Auda, transmisă aseară (joi, 23 iulie) de PRO TV și disponibilă simultan pe VOYO, a adus postul în poziția de lider de audiență pe toate categoriile de public monitorizate.

Meciul disputat aseară a ținut milioane de suporteri în fața televizoarelor și a dispozitivelor conectate, iar transmisiunea realizată de PRO TV și VOYO a fost alegerea numărul unu a publicului pe întreaga durată a partidei.

În intervalul 20:33 – 22:47, PRO TV a fost lider absolut de audiență. La nivelul publicului național, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, postul a înregistrat 7,5 puncte de rating și 28,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea clasată pe locul al doilea a obținut 4,8 puncte de rating și 18,2% share. În fiecare minut al transmisiunii, aproape 1,3 milioane de români au urmărit confruntarea dintre FCSB și FK Auda la PRO TV. Cel mai urmărit moment al serii a fost înregistrat la 22:24, când peste 1,6 milioane de telespectatori urmăreau partida la PRO TV.

  • Logo pro tv
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Returul, exclusiv pe VOYO

Parcursul european al FCSB continuă, iar emoțiile sunt departe de a se încheia. Săptămâna viitoare, joi, 30 iulie, va avea loc manșa retur dintre FK Auda și FCSB, o partidă decisivă pentru calificarea în turul următor al competiției. Meciul va putea fi urmărit în exclusivitate pe VOYO, platforma care le oferă suporterilor acces la unele dintre cele mai importante competiții sportive din lume.

Așadar, toate privirile se îndreaptă acum către returul din Letonia, unde FCSB va lupta pentru calificare. Emoțiile, analiza înainte și după meci, precum și transmisiunea integrală vor fi disponibile exclusiv pe VOYO, locul în care fanii pot urmări cele mai importante confruntări din fotbalul internațional. Săptămâna viitoare se anunță, astfel, un nou test important pentru campioana României și o nouă seară dedicată tuturor pasionaților de fotbal, exclusiv pe VOYO.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
O dronă a fost doborâtă de un pilot de F-16 în sudul județului Buzău. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită
ARTICOLE PE SUBIECT
Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos
Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos
Ionuț Rada a spus de ce transferuri are nevoie FCSB: „E clar că nu au un lot finalizat”
Ionuț Rada a spus de ce transferuri are nevoie FCSB: „E clar că nu au un lot finalizat”
Antrenorul lui Auda a explicat cum a învins-o pe FCSB! Cum a caracterizat-o pe fosta campioană a României
Antrenorul lui Auda a explicat cum a învins-o pe FCSB! Cum a caracterizat-o pe fosta campioană a României
ULTIMELE STIRI
Jurgen Klopp a revenit în antrenorat!
Jurgen Klopp a revenit în antrenorat!
Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil”
Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil”
Diamantul lui Real Madrid, lângă Radu Drăgușin la Fiorentina?!
Diamantul lui Real Madrid, lângă Radu Drăgușin la Fiorentina?!
FCSB, „mitraliată” după eșecul cu FK Auda: „La câți bani a băgat în ei, aștepți să dea lapte!”
FCSB, „mitraliată” după eșecul cu FK Auda: „La câți bani a băgat în ei, aștepți să dea lapte!”
Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos
Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

Gigi Becali și-a luat jucătorii la rând după eșecul cu Auda. El e OUT de la FCSB: "Niciodată nu mă mai bazez pe el"

Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

Norvegia reacționează dur după lovitura de proporții dată de Rusia lui Putin

FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri

FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri

O jucătoare legendară de tenis îl învinuiește pe soț pentru pierderea averii de 35 de milioane de euro

O jucătoare legendară de tenis îl învinuiește pe soț pentru pierderea averii de 35 de milioane de euro



Recomandarile redactiei
Jurgen Klopp a revenit în antrenorat!
Jurgen Klopp a revenit în antrenorat!
FCSB, „mitraliată” după eșecul cu FK Auda: „La câți bani a băgat în ei, aștepți să dea lapte!”
FCSB, „mitraliată” după eșecul cu FK Auda: „La câți bani a băgat în ei, aștepți să dea lapte!”
Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil”
Pep Guardiola îi întoarce spatele naționalei Italiei: „Nu mă simt capabil”
Diamantul lui Real Madrid, lângă Radu Drăgușin la Fiorentina?!
Diamantul lui Real Madrid, lângă Radu Drăgușin la Fiorentina?!
Ionuț Rada a spus de ce transferuri are nevoie FCSB: „E clar că nu au un lot finalizat”
Ionuț Rada a spus de ce transferuri are nevoie FCSB: „E clar că nu au un lot finalizat”
Alte subiecte de interes
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Pafos le oferă fanilor un ”pachet de vacanță exclusivist” pentru meciul cu CFR Cluj
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
Ce adversari pot avea FCSB și CFR Cluj în grupă. Cum arată varianta de foc și varianta accesibilă
FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri
FCSB - Auda 2-3 în Conference League, pe PRO TV și VOYO. Târnovanu și Dawa au greșit decisiv în prelungiri
Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB
Florin Tănase a dat verdictul despre noile transferuri de la FCSB
CITESTE SI
Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

stirileprotv Un bărbat din Italia a câștigat 5 milioane de euro cu un loz de 20 de euro. Gestul făcut imediat după i-a surprins pe toți

Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

protv Kylian Mbappé a comis-o! Ce fotografie a postat din greșeală la 5:30 dimineața. Imaginea a dispărut în câteva secunde, dar fanii au apucat să o salveze

O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

stirileprotv O statuie grecească veche de 2.000 de ani a reaprins teoriile despre călătoria în timp. Obiectul care seamănă cu un laptop

Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

stirileprotv Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Final de iulie mai răcoros, apoi revine canicula

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ankalaev vs Rountree Jr.


00:00
UEFA Europa League
Twente - Ferencvaros


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Du Plessis vs Usman


00:00
UFC
(EN) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(RO) UFC 329: McGregor vs Holloway 2


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!