PRO TV, lider absolut de audiență aseară cu partida FCSB – FK Auda. Returul se vede exclusiv pe VOYO

Partida dintre FCSB și FK Auda, transmisă aseară (joi, 23 iulie) de PRO TV și disponibilă simultan pe VOYO, a adus postul în poziția de lider de audiență pe toate categoriile de public monitorizate.

Meciul disputat aseară a ținut milioane de suporteri în fața televizoarelor și a dispozitivelor conectate, iar transmisiunea realizată de PRO TV și VOYO a fost alegerea numărul unu a publicului pe întreaga durată a partidei.

În intervalul 20:33 – 22:47, PRO TV a fost lider absolut de audiență. La nivelul publicului național, cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, postul a înregistrat 7,5 puncte de rating și 28,1% cotă de piață, în timp ce televiziunea clasată pe locul al doilea a obținut 4,8 puncte de rating și 18,2% share. În fiecare minut al transmisiunii, aproape 1,3 milioane de români au urmărit confruntarea dintre FCSB și FK Auda la PRO TV. Cel mai urmărit moment al serii a fost înregistrat la 22:24, când peste 1,6 milioane de telespectatori urmăreau partida la PRO TV.