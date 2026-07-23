VIDEO EXCLUSIV După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: "Cel mai talentat român"

După cele 5 transferuri, FCSB mai dă o lovitură: &quot;Cel mai talentat român&quot; Superliga
SPORT.RO
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FCSB a oficializat cinci transferuri în această fereastră de mercato, iar Marius Baciu și staff-ul său ar putea primi încă o întărire serioasă în noul sezon.

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Adrian IencsiFCSBOctavian Popescu
Din articol

Adrian Iencsi (51 de ani), selecționerul naționalei U20 a României, este foarte optimist că Octavian Popescu își va recăpăta nivelul ridicat din urmă cu câteva sezoane și va redeveni unul dintre jucătorii importanți ai lui FCSB.

Adrian Iencsi, convins că Octavian Popescu "va învia": "Cel mai talentat român"

Iencsi, care a lucrat cu Popescu la echipa secundă a Universității Craiova, în sezonul 2019/2020, spune că a avut numeroase discuții în contradictoriu cu persoane apropiate, care susțineau că jucătorul lui FCSB "este terminat" și nu mai poate să își ajute echipa.

  • De altfel, Octavian Popescu a început foarte bine noul sezon. În prima etapă a Superligii, la FCSB - FC Argeș 2-0, a pasat decisiv la golul lui Bîrligea și a obținut penalty-ul transformat de Tănase. 

"Octavian Popescu mi-a fost elev. E un jucător la care țin foarte mult, chiar dacă în ultimii ani am început să am discuții în contradictoriu și mă contrez serios cu prietenii mei, cu colegii mei, care spun că e un jucător terminat sau că nu e un jucător atât de bun pe cât s-a vorbit. Eu în continuare am să susțin acest lucru: e cel mai talentat jucător român în momentul de față!

Cred foarte mult că el poate reveni. Își poate recăpăta acea încredere de care are nevoie, iar talentul lui nu poate fi luat de nimeni. Am încredere că va ajunge la un nivel la care să-și ajute echipa și să facă diferența. Îl urmăresc cu mare interes și țin foarte mult la acest băiat", a spus Adrian Iencsi, la emisiunea Poveștile Sport.ro.

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Marius Baciu: "Cred că Tavi Popescu s-a așezat cu picioarele pe pământ"

Înaintea primului meci oficial din acest sezon, contra lui FC Argeș, Marius Baciu a avut un discurs laudativ la adresa modului în care s-a pregătit Octavian Popescu.

"Tavi e un jucător foarte important pentru noi. Din prima zi de când lucrez cu el nu am ce să-i reproșez. El s-a ridicat la un nivel extraordinar de pregătire și concentrare.

Cred că și el e conștient că a avut o perioadă în care a trecut timpul pe lângă el. Cred că s-a așezat cu picioarele pe pământ. Nu am așteptări mai mari de la el decât de la alt jucător al nostru", a spus Marius Baciu.

Gigi Becali: "MM se ocupă personal de Tavi Popescu. E monitorizat, poartă inel"

În timpul cantonamentului din Olanda, Gigi Becali a spus că a primit un feedback foarte bun din partea lui Mihai Stoica referitor la activitatea lui Octavian Popescu. Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB s-ar fi angajat să se ocupe personal de noul șeptar al echipei.

"MM spune: 'Bă, Gigi, nu vreau să spun să nu cumva... dar e surpriză Politic! La antrenamente zbârnăie! Și George Popescu! Bă, dacă-l vezi, zici că e Yamal!'. Hai să vedem!

MM mi-a spus așa: 'Bă Gigi, mi-am pus în cap să mă ocup eu de George Popescu'. A început deja, de două săptămâni se ocupă de el să devină fotbalist. El nu este acum fotbalist.

A zis: 'Bă Gigi, dacă ăsta într-un an nu devine fotbalist, e eșecul meu. Acum nu mai e ca pe vremuri să te controlez în cameră. Intrăm pe FaceTime și te pun să filmezi toată camera, cu cine ești și ce faci'", spunea Gigi Becali, la Digisport, în urmă cu trei săptămâni.

Patronul de la FCSB a oferit noi declarații optimiste referitoare la Octavian Popescu în urmă cu câteva zile.

"Popescu e mai bun ca înainte. MM mi-a zis că e de 10 ori mai bun decât atunci când era el în formă. Cel mai mult m-am bucurat. Hai să-l vedem acum.

Va fi monitorizat de acum. Nu se mută în bază, dar e monitorizat, poartă inel, ca să vedem dacă se odihnește, tot", a mai spus Becali.

VIDEO Octavian Popescu, gol spectaculos în FCSB - Al Jazira 1-0

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