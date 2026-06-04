Giuleștenii au terminat încă un sezon fără aer de cupe europene. Echipa pregătită în stagiunea 2025/26 de Costel Gâlcă a avut încă un play-off ratat, cu o singură victorie în zece runde.

Răzvan Lucescu știe care e, de fapt, marea problemă de la Rapid: ”Asta i-a tras în jos! La FCSB e mai ușor”

Răzvan Lucescu (57 de ani), care a antrenat-o pe Rapid în 2004-2007 și 2011-2012, crede că giuleștenii încă nu au trecut peste perioada de exil din ligile inferioare.

Antrenorul lui PAOK susține că pe Rapid a tras-o în jos și maniera în care echipa a gestionat venirea lui Dan Șucu, acționarul care posedă 90 de procente din acțiunile clubului din Giulești.

”Nu au reușit încă să treacă peste perioada aceea de lipsă de Liga 1. Nu au reușit pentru că își caută încă identitatea. Cred că este o presiune pe care nu știu cum să o gestioneze. Inclusiv de sus, conducerea. Investițiile, care au fost făcute, s-a așteptat să dea randament imediat. Problema e mai din trecut.

Imediat când au promovat, după ce a venit domnul Șucu, au zis că gata, Rapid ia campionatul. Asta i-a tras în jos! Suporterii au așteptări, nu au răbdare. Eu cred că aici e clasicul exemplu în care trebuie să se înțeleagă că trebuie liniște.

FCSB poate să treacă mult mai ușor peste asta. Ei au jucat în Europa, au mai luat campionatul, au altă mentalitate”, a spus Răzvan Lucescu, potrivit Digi Sport.