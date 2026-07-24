Istvan Kovacs a primit vestea! La ce meci de foc a fost trimis după revenirea de la Mondial

Istvan Kovacs a primit vestea! La ce meci de foc a fost trimis după revenirea de la Mondial Superliga
SPORT.RO
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Arbitrul român Istvan Kovacs revine în Liga 1 direct cu un derby de tradiție, după ce a condus doar două partide în faza grupelor la Cupa Mondială din America.

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DinamoIstvan KovacsSuperligaUniversitatea Craiova
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Absent în prima etapă a noului sezon intern, centralul în vârstă de 41 de ani a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor la duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, potrivit GSP. Partida este programată sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30.

Pentru Istvan Kovacs, confruntarea va bifa o bornă importantă, fiind al 383-lea meci pe care îl conduce în primul eșalon. În ierarhia all-time a arbitrajului românesc, el ocupă poziția a doua, fiind depășit doar de Sebastian Colțescu, cu 423 de prezențe.

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Bilanț nefavorabil pentru ambele echipe

Potrivit datelor statistice, Dinamo a fost arbitrată de Istvan Kovacs de 57 de ori până în prezent. Palmaresul bucureștenilor cu el la centru nu este unul pozitiv, înregistrând 18 victorii, 14 rezultate de egalitate și 25 de înfrângeri.

De cealaltă parte, oltenii nu au reușit să obțină niciun succes în cele patru partide din sezonul precedent în care au fost conduși de același arbitru.

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