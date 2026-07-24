Istvan Kovacs a primit vestea! La ce meci de foc a fost trimis după revenirea de la Mondial

Absent în prima etapă a noului sezon intern, centralul în vârstă de 41 de ani a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor la duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, potrivit GSP. Partida este programată sâmbătă, 25 iulie, de la ora 20:30.

Pentru Istvan Kovacs, confruntarea va bifa o bornă importantă, fiind al 383-lea meci pe care îl conduce în primul eșalon. În ierarhia all-time a arbitrajului românesc, el ocupă poziția a doua, fiind depășit doar de Sebastian Colțescu, cu 423 de prezențe.