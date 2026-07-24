Se cere reformă totală în Superliga după umilința suferită de FCSB! Gigi Becali, atacat nemilos

Pentru bucureșteni au punctat Octavian Popescu (23') și Boutoutaou (71'), în timp ce letonii au obținut victoria prin reușitele lui Daskevics (5'), Diedhiou (32') și Kader Kone (90+4').

FCSB a început dezamăgitor parcursul european din acest sezon, pierzând prima manșă a turului al doilea preliminar din Conference League. Formația pregătită de Marius Baciu a fost învinsă pe teren propriu de FK Auda cu scorul de 2-3, încasând golul decisiv în al patrulea minut de prelungiri.

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„Suntem varză”

Rezultatul înregistrat joi seară la București a generat reacții dure. Valeriu Iftime a taxat nivelul fotbalului românesc și politica salarială aprobată de conducerea roș-albaștrilor.

„După rezultatele astea obținute de echipele noastre în cupele europene cu formații din Letonia, Armenia, Bulgaria și Norvegia mi-am dat seama că am ajuns praf și pulbere cu campionatul nostru în România. Nu trebuie să ne mai mințim singuri. Suntem varză”, a spus Iftime, potrivit ProSport.

Acesta s-a arătat mirat de sumele încasate de jucătorii bucureșteni, raportat la prestațiile de pe teren: „Pentru ce plătește Gigi Becali salarii de 20 de mii de euro pe lună unor jucători? Să îți dea neica nimeni din Europa cu terenul în cap? Doar gura e de noi pe la televizor, iar Gigi Becali din crocodil ajunge furnică dacă îl elimină ăia de la Auda”.

Potrivit finanțatorului din Superliga, patronii cluburilor românești ar trebui să își reevalueze urgent strategiile financiare, iar Federația Română de Fotbal ar trebui să implementeze un program clar de dezvoltare internă.

„Ok, eu, Gigi Becali, Mihai Rotaru, Dan Șucu, Neluțu Varga suntem cei care trebuie să ne ghidonăm propria afacere cu echipa, dar și noi trebuie să ne trezim la realitate. Ajunge cu salarii de 16.000-20.000 de euro pe lună, că nu suntem un Eldorado. (...) Eu consider că sunt suficiente salarii de 6.000-8.000 de euro pe lună, poate chiar și mai mici, dar bagi niște prime de meci și obiective mai mari”, a mai transmis oficialul.

În încheiere, Iftime și-a exprimat speranța că formațiile românești vor reuși să întoarcă soarta calificărilor în manșele retur, altfel „vom ajunge râsul Europei”.