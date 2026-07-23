Gigi Becali a intrat în direct după FCSB - Auda și a făcut anunțul despre Târnovanu: "Asta e concluzia mea"

În ciuda eșecului, Gigi Becali este încrezător că FCSB va obține calificarea la retur. Cu toate acestea, nu l-a iertat pe Ștefan Târnovanu.

În repriza secundă, FCSB a egalat prin Boutoutaou, după o acțiune splendidă a lui Stoian, însă Auda a dat lovitura în prelungiri grație golului de 3-2 al lui Kone, venit în urma unei erori a lui Târnovanu.

FCSB s-a văzut condusă după doar 5 minute, în urma golului reușit de Daskevics. Octavian Popescu a egalat în minutul 23, însă tot letonii au intrat în avantaj la pauză prin Diedhiou.

"Eu nu îmi fac probleme de calificare, asta e concluzia mea. Eu spun că avem prima șansă, dar și ei joacă fotbal, sunt agresivi. Nu putem să fim siguri de calificare.

Nu știu ce se întâmplă cu Târnovanu. E problema lui, cariera lui, viața lui. El e tot timpul cu gândul la transfer. O să se transfere când o să-i expire contractul.

Eu nu mă mai bazez pe Târnovanu, dar eu nu mă bag deloc. Eu nu le zic ce portar să bage. Dar dacă ei mă întreabă, eu le zic că orice om, când greșește, trebuie să plătească. Și asta nu a fost prima greșeală! Dar să iei golul în halul ăsta? Trebuie să plătești! Trebuie să dăm șansă celuilalt portar. El crede că dacă joacă așa, la mișto, poate îi dau drumul. Bă, n-ai avut nicio ofertă! Ce vrei, să-ți dau drumul pe gratis?

Să vedem cine o să apere. Nu e în regulă să iei două goluri așa. În campionat să facă ce vor ei, dar aici nu am încredere în Târnovanu", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

Returul Auda - FCSB se joacă joi, 30 iulie, de la ora 19:00, în direct pe VOYO.

VIDEO Rezumat FCSB - Auda 2-3