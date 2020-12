Vine DEZASTRUL la Dinamo! 3 jucatori asteapta telefonul avocatilor ca sa DISPARA din Romania, Contra la fel! Inca 3 fotbalisti sunt OUT inaintea meciului cu FC Arges

Echipa lui Contra se pregateste de meciul din deplasare cu FC Arges din etapa a 12-a a Ligii 1.

Antrenorul dinamovist se confrunta cu mari probleme de lot pentru acest meci si, mai mult decat atat, nu se stie nici chiar daca tehnicianul 'cainilor' va fi prezent la Pitesti.

Potrivit Gazetei Sporturilor, mai multi fotbalisti de la Dinamo asteapta notificari de la avocati pentru a rezilia contractele si exista posibilitatea sa nu se mai prezinte la antrenamente incepand de miercuri, in contextul restantelor salariale de la clubul alb-rosu.

In aceeasi situatie si Contra, care a declarat dupa victoria din cupa cu Viitorul ca, cel mai probabil, ziua de 2 decembrie va fi ultima a sa pe banca tehnica a echipei.

Mai mult decat atat, sursa citata informeaza ca echipa din Stefan cel Mare se confrunta si cu probleme medicale inaintea acestui meci. Astfel, Marco Ehmann a plecat in Germania pentru a-si trata accidentarea la clavicula suferita in meciul cu Viitorul.

Totodata, Janusz Gol a suferit o accidentare la aductori si probabil nu va mai juca in acest an, iar Adam Nemec este si el incert, acuzand dureri in regiunea lombara. Singura varianta de inlocuire a slovacului este Magaye Gueye, care insa a cerut sa nu fie inclus in lotul pentru meciul cu constantenii de sambata, invocand probleme de concentrare din cauza neplatii salariilor.

FC Arges-Dinamo se joaca vineri, 4 decembrie, de la ora 20:30 si va fi transmis LIVETEXT pe www.sport.ro.