Cavani poate fi suspendat de Federatia din Anglia! Postarea controversata care a starnit furie pe retelele de socializare

Manchester United a invins duminica in deplasare pe Southampton cu scorul de 3-2.

Edinson Cavani a intrat in minutul 46 al partidei, inlocuindu-l pe Mason Greeenwood. Introducerea lui Cavani a fost una inspirata, uruguayanul inscriind de doua ori si pasand decisiv la reusita lui Bruno Fernandes.

Dupa partida, Cavani a raspuns la o felicitare de pe Instagram de-a unui prieten de-al sau, iar atacantul i-a distribuit postarea si a atasat mesajul "Gracias Negrito". "Negrito" tradus in engleza inseamna "negru". In Uruguay, acest termen este folosit intr-un mod afectiv. Cand Cavani a realizat ca a starnit furia publicului, a sters postarea.

Cavani risca in acest moment sa fie suspendat, iar atacantul lui Watford, Troy Deeney, a declarat ca uruguayanul ar merita o suspendare, indiferent de modul in care a dorit sa transmita acel mesaj.

"Nu e in regula, indiferent in ce mod transmiti, nu e ok! Cred ca atunci cand postezi un mesaj il citesti de noua ori din zece, ca sa nu pari un idiot.", a declarat Deeney pentru TalkSport.

Un astfel de precedent a mai fost cu Bernardo Silva, care a primit o suspendare de o etapa, dupa o gluma cu tenta rasista la adresa unui coleg de echipa.