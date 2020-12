Un document semnat de doctorul lui Maradona a aparut in presa! Cazul se complica, iar clinica unde a fost operat Diego a scapat de invinuire

Clinica elvetiana unde a fost operat Diego Maradona a fost absolvita de orice vinovatie, dupa ce un document semnat de dr. Leopoldo Luque a fost aratat.

Medicul personal al lui Diego Maradona este suspectat de omor prin imprudenta. Chiar familia lui Maradona este cea care a lansat o serie de acuzatii impotriva lui Luque, iar procurorii au inceput deja ancheta la clinica unde Diego a fost operat si la domiciliul doctorului.

Todo Noticias a raportat ca exista un document semnat de Luque, de un psihiatru, de directorul clinicii din Olivos si de fiicele lui Maradona, care si-au dat acordul pentru ca Maradona sa fie ingrijit la domiciliu.

"Echipa medicala de tratament a domnului Diego Maradona (Dr. Leopoldo Luque si Dra. Agustina Cosachow) a prescris monitorizarea si ingrijirea medicala a pacientului la domiciliu, iar familia a acceptat. Echipa a transmis catre clinica din Olivos ca acesta trebuie sa fie insotit si ingrijit la domiciliu, solicitand asistenta medicala zilnica si insotitor terapeutic", au informat cei de la Todo Noticias.

In plus, un alt paragraf explica faptul ca propunerea clinicii a fost de a continua tratamentul psihiatric, de reabilitare, la clinica. Clinica din Olivos a transmis ca tratamentul toxicologic ar trebui tinut sub modalitate de spitalizare intr-un centru de reabilitare, alaturi de o echipa de psihiatri. Aceasta propunere nu a fost acceptata de catre familie.