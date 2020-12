ANOMALIA ROMANIA face din nou inconjurul lumii! Protest impotriva regulii IDIOATE care stabileste clasamentul la comisii

Doua partide din Liga a 2-a au fost decise la "masa verde" din cauza cazurilor de coronavirus.

"U" Cluj si Ripensia Timisoara cer schimbarea regulamentului, asta dupa ce au pierdut restantele cu Mioveni si Farul Constanta la "masa verde", in ciuda faptului ca adversarii erau cei care nu puteau sa joace.

Cele doua partide ar fi trebuit sa se joace miercuri pe 2 decembrie, dupa ce initial au fost reprogramate. Ripensia-Mioveni a fost amanat in prima faza din cauza cazurilor de COVID de la echipa gazda. La reprogramare, echipa din Mioveni a avut probleme cu infectarile cu coronavirus, iar partida a fost decisa la "masa verde", echipa argeseana urmand sa castige.

Regulamentul spune ca in cazul in care o partida este amanata in prima faza, aceasta mai poate fi reprogramata doar o singura data. In situatia in care nici cel de-al doilea meci nu poate fi disputat, rezultatul va fi decis in favoarea echipei care putea sa dispute meciul la data stabilita initial.

Acelasi lucru li s-a intamplat si celor de la "U" Cluj, in ciudata faptului ca ardelenii puteau sa evolueze la reprogramare. Conducerea clubului a anuntat printr-un comunicat ca se va folosi de toate parghiile pe care le are la dispozitie pentru ca rezultatul sa fie decis pe teren.

"FC Universitatea Cluj va uza de toate parghiile pe care le are la dispozitie, astfel incat rezultatul sa fie decis pe terenul de fotbal, nu in alta parte", a scris "U" in comunicat.

Pentru "U" ar fi a patra infrangere consecutiva din campionat, echipa fiind pe locul al 13-lea, cu 17 puncte. Nici Ripensia nu sta mai bine in clasament, pozitionandu-se pe 16, cu 15 etape. Timisorenii au parasit zona rosie dupa ultimele trei victorii consecutive, iar echipa are in acest moment si doua meciuri mai putin disputate.

"De Ziua Nationala, primul club profesionist din Romania ii ureaza insanatosire grabnica fotbalului romanesc, ghidat in aceasta perioada grea de unele reguli total gresite si inechitabile si unele decizii ale cluburilor, lipsite de fair-play, care dauneaza grav asupra competitiei. Ierarhia Ligii 2 trebuie sa fie stabilita pe terenul de joc, nu la DSP!", a scris Ripensia printr-un comunicat.