Sumudica anunta ca poate sa revina in Liga 1! Care sunt singurele doua echipe pe care le-ar antrena "Este aproape momentul sa ma intorc!"

Marius Sumudica antreneaza in acest moment in Turcia, la Gaziantep.

Antrenorul este pe locul patru cu echipa din Turcia, dar a declarat in urma cu putin timp ca si-ar dori sa se bata din nou pentru un trofeul. Sumudica este de parere ca Gaziantep nu poate emite pretentii pentru un titlu in Turcia si ii este dor de performanta.

Sumudica a fost felicitat luni de jucatorii si angajatii clubului din Turcia, de ziua Romaniei. Antrenorul spune ca reprezinta Romania cu mandrie alaturi de Cosmin Olaroiu si Razvan Lucescu. Sumudica a dezvaluit ca si-ar dori sa revina in tara, doar ca ar antrena in Liga 1 la doar doua cluburi.

"M-as intoarce in Romania. Depinde ce proiect ar fi. E o varianta de luat in calcul. Nu au fost discutii cu CFR sau Craiova, dar sunt doua echipe care pot fi luate in calcul oricand. In afara de cele doua nu as reveni in Liga 1. Mi-e dor sa ma lupt la titlu si cred ca este aproape momentul sa ma intorc. Nu vreau sa dau mai multe amanunte, dar este aproape momentul

Sunt bucuros ca am primit mesaj pe grup de la toti jucatorii, de la toti angajatii turci. Sunt bucuros ca ne-au felicitat si nu au uitat. Mi-e dor de tara, mi-e dor de Romania. Nu pot sa ma intorc, am un calendar foarte aglomerat. Atat eu, cat si Olaroiu, Razvan Lucescu, suntem antrenori romani care au rezultate si fac cunoscuta tara in strainatate", a declarat Marius Sumudica pentru as.ro.