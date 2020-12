ULTIMA ORA! Cristiano Ronaldo a castigat primul trofeu individual din 2020! Topul in care i-a depasit pe Messi, Salah si Neymar

Starul portughez a castigat trofeul 'Golden Foot', oferit de Il Messaggero.

Acest trofeu se acorda in fiecare an celui mai bun fotbalist de peste 28 de ani din lume, in baza votului fanilor.

Este primul trofeu individual cucerit de starul portughez in 2020. Ronaldo i-a invins in acest top, printre altii, pe Messi, Neymar, Lewandowski, Salah, Sergio Ramos sau Aguero.

Cristiano Ronaldo conquista prémio Golden Foot 2020 https://t.co/SIhJTkzsyJ — SIC Notícias (@SICNoticias) December 1, 2020

Procesul de vot s-a desfasurat pe site-ul goldenfoot.com si s-a incheiat pe data de 20 noiembrie.

Acordarea acestui titlu vedetei lui Juventus a surprins multi fani ai fotbalului, care au evidentiat faptul ca portughezul nu a castigat sezonul trecut nici titlul de golgheter in Serie A si nici in UEFA Champions League, competitie pe care a parasit-o de altfel in optimile de finala.

De-a lungul timpului, acest trofeu a fost castigat de nume de legenda din fotbalul mondial, precum Ronaldo Nazario, Iniesta, Ibrahimovic, Del Piero, Totii sau Ronaldinho.