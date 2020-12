"N-o sa trimitem portarul in atac, sa stiti!" Radoi, explicatii complete! Ce spune dupa ce a fost facut PRAF pentru stilul nationalei

Mirel Radoi insista ca nu-si va schimba principiile de joc si ca Romania va continua sa propuna un fotbal pozitiv in mandatul sau.

Radoi crede ca stretegia sa poate avea succes. Mirel glumeste pe seama acuzatiilor care i-au fost aduse dupa meciurile din octombrie si noiembrie, in care Romania a fost departe de asteptari.

"Nu-mi schimb principiile. FRF stie asta. Daca va fi un moment in care depinde calificarea de un rezultat, n-o sa vedeti 10 jucatori in atac. In Irlanda de Nord, in minutul 85 sau 86 am aflat ca Norvegia conduce in Austria. Si daca noi am fi castigat, tot nu eram pe 2 in grupa. Mai erau 4 minute de joc si prelungirile. Daca primeam gol, riscam sa nu mai fim in urma a doua la tragerea la sorti.

Am chemat cativa jucatori la margine si le-am spus foarte clar ca vreau ca cei 3 fundasi si un mijlocas sa ramana permanent in spate, sa nu primim gol, ca sa ramanem in urma a doua. Daca stim ca suntem foarte aproape de obiectiv, nu o sa trimitem portarul in atac. Facem lucrurile asa cum credem, vrem sa jucam ofensiv, sa putem sa facem pressing atunci cand avem ocazia. Dar nu mergem toti ca nebunii in atac. Vrem mingea, vedem zonele unde putem sa facem pressing si unde altii nu sunt la fel de buni, dar asta nu inseamna ca vom sacrifica obiectivele", a explicat Radoi la Telekom Sport.