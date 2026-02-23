PSG vrea să prelungească și contractele lui Dembele, Barcola și Ruiz

PSG a reușit o prelungire a contractului pentru starul portughez Joao Neves, acesta urmând să joace pe Parc des Princes până în 2030. Mijlocașul central a sosit la Paris în 2024, fiind cumpărat cu 70 de milioane de euro de la Benfica Lisabona, iar în acest sezon a strâns 22 de prezențe, 6 goluri și 2 pase decisive pentru echipa lui Luis Enrique, în toate competițiile. Parteneriatul cu Vitinha de la mijlocul terenul este considerat unul dintre atuurile lui PSG pentru rezultatele bune din ultimii doi ani.

Parizienii au reușit să-l achiziționeze, deși acesta a mai fost ofertat de FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool și Bayern Munchen. PSG se mai află în discuții pentru prelungirea actualelor înțelegeri cu Ousmane Dembele (2028), Bradley Barcola (2028), Fabian Ruiz (2027), Senny Mayulu (2027) și Ibrahim Mbaye (2027).

Au plătit 70 de milioane de euro pentru mijlocașul portughez

Joao Pedro Goncalves Neves (21 de ani) este născut la Tavira și a evoluat pentru Benfica B (2022-2023), Benfica (2022-2024) și PSG (2024-prezent). Poate evolua ca mijlocaș central și închizător și este cotat la 110 milioane de euro.

Are 20 de selecții și 3 goluri pentru naționala de seniori a Portugaliei, iar în palmaresul său se găsesc Primeira Liga (2022-2023), Supertaca Candido de Oliveira (2023), Ligue 1 (2024-2025), Coupe de France (2024-2025), Trophee des Champions (2024,2025), Champions League (2024-2025), FIFA Intercontinental Cup (2025), finala FIFA Club World Cup (2025), UEFA Nations League (2024-2025), Cosme Damiao Awards - Revelation of the Year (2024) și includerea în Primeira Liga Team of the Year (2023-2024) și UNFP Ligue 1 Team of the Year (2024-2025).

Foto - Getty Images