BREAKING NEWS | Romanii, AFARA DIN ANGLIA dupa Brexit! Anunt BOMBA in Europa: ADIO milioane pentru Man si Coman! Cine mai poate juca in Premier League si Championship

Federatia engleza (FA), Premier League si EFL (fotbalul din ligile 2, 3 si 4) au ajuns la un acord in privinta regulilor de legitimare pentru fotbalisti din tarile UE dupa Brexit!

Astfel, intelegerea dintre autoritati si sefii din fotbal aduce modificari majore sistemului folosit in prezent! Dupa 31 decembrie 2020, toate cluburile din primele 4 ligi vor trebui sa se supuna noilor reglementari. Dupa Brexit, cluburile nu vor mai putea transfera jucatori din Uniunea Europeana fara restrictii, asa cum se intampla acum. Fotbalistii vor avea nevoie de un permis de munca, la fel cum se intampla in prezent cu toti ceilalti sportivi din afara tarilor Uniunii. Actul necesar transferului va fi obtinut in baza unui scor pe puncte calculat in functie de aparitiile in echipa nationala, de calitatea clubului vanzator, a ligii si a parcursului european al echipei de unde e transferat jucatorul, precum si de numarul meciurilor jucate in liga interna si in competitiile continentale.

Jucatorii care obtin scorul necesar primesc imediat permisul de munca, in timp ce fotbalistii care nu intrunesc numarul necesar de puncte au nevoie sa apara in fata unei comisii speciale. Audierea nu e o formalitate, ci e o intalnire cat se poate de serioasa, existand numeroase cazuri in care permisul de munca a fost respins pentru fotbalisti de-a lungul timpului.

Se schimba si accesul pustilor U21 in academiile engleze! In Premier League, numarul de jucatori U21 pe care cluburile au vole sa-i transfere in ianuarie 2021 va fi limitat la 3! Totalul intr-un sezon, in cele doua perioade de transferuri, nu poate depasi 6 fotbalisti U21 din afara Marii Britanii! De asemenea, cluburile engleze nu vor putea transfera NICIUN JUCATOR mai tanar de 18 ani din afara UK!

Practic, transferurile jucatorilor din Liga 1 devin interzise in Premier League! Si calea accesului via academii e tot mai putin probabila. Romanii vor avea competitie serioasa cu pustii veniti din ligile importante. Din ianuarie, transferuri precum au fost cele ale lui Catalin Cirjan sau Vlad Dragomir, ambii adusi de Arsenal in centrul de tineret inca de la 16 ani, ar fi ilegale!

CEO-ul federatiei engleze e multumit cu rezultatul obtinut la discutiile dintre autoritatile din fotbal si guvern: "Am pornit de pe pozitii diferinte, dar am lucrat impreuna si ne-am asigurat ca obiectivele noastre pe termen lung pot fi atinse. Putem lucra eficient impreuna si am aratat asta".

In acest moment, in Premier League mai sunt doar doi romani, ambii la Brighton. Baluta e imprumutat la Dinamo Kiev, in timp ce Andone se recupereaza dupa o accidentare grava la genunchi. In Championship, Romania il are pe George Puscas la Reading. Cel mai important nume propus de viitor e Catalin Cirjan, pustiul de 17 ani aflat azi la echipa U23 a lui Arsenal.